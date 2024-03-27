好市多299元「滅蚊神器」被推爆 他列唯一缺點：蚊子難保有全屍
天氣日漸溫暖，蚊蟲蠢蠢欲動！美式賣場好市多（Costco）一款299元「滅蚊神器」被推爆，會員一致點頭認同「真心推薦」，曝唯一缺點是「蚊子很難保有全屍，直接炸裂」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「好市多商品資訊分享」公開社團，分享在好市多看到電池式與充電式兩種電蚊拍，因個人偏愛充電式，可不用再多花錢買電池，因此便買了一支回家，讚說「一回家兒子馬上拍到蚊子」，還展示晚上把電蚊拍立在插座上充電，亮起藍色光源直接當「捕蚊燈」用。
貼文一出引發討論，不少用過的人都給予好評，有會員曝其唯一缺點是「蚊子很難保有全屍，直接炸裂」，推薦「用了很多支，目前最中意的」。有網友直言，常聽到「啪」電到的聲音，但都沒有看到蚊子屍體，還以為是太敏感，連灰塵也有反應，這下才明白誤會大了，原來是蚊子直接灰飛煙滅了。
不過，也有網友有不同看法，認為具伸縮桿即可調角度的電蚊拍更好用，「高一點的地方才打得到蚊子」，也有人提醒，電蚊拍長期插著充電容易故障。此外，先前也有一款吸入式UV捕蚊燈引發討論，「3晚抓超過200隻蚊子」，但缺點是使用時燈要全關，而且人最好不要在旁邊，否則無法完全發揮功效，評價兩極。