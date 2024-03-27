獨／台南200阿嬤們一夜暴富　在地里長曝：500萬兩房公寓變800萬

好市多299元「滅蚊神器」被推爆　他列唯一缺點：蚊子難保有全屍

▲天氣日漸溫暖，蚊蟲蠢蠢欲動，好市多一款299元「滅蚊神器」被推爆，會員列唯一缺點是「蚊子很難保有全屍，直接炸裂」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲天氣日漸溫暖，蚊蟲蠢蠢欲動，好市多一款299元「滅蚊神器」被推爆，會員列唯一缺點是「蚊子很難保有全屍，直接炸裂」。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者徐銘穗/綜合報導

天氣日漸溫暖，蚊蟲蠢蠢欲動！美式賣場好市多（Costco）一款299元「滅蚊神器」被推爆，會員一致點頭認同「真心推薦」，曝唯一缺點是「蚊子很難保有全屍，直接炸裂」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書「好市多商品資訊分享」公開社團，分享在好市多看到電池式與充電式兩種電蚊拍，因個人偏愛充電式，可不用再多花錢買電池，因此便買了一支回家，讚說「一回家兒子馬上拍到蚊子」，還展示晚上把電蚊拍立在插座上充電，亮起藍色光源直接當「捕蚊燈」用。

▲網友分享晚上把電蚊拍插著充電，順便當「捕蚊燈」使用。（圖／翻攝好市多商品資訊分享臉書）
▲網友分享晚上把電蚊拍插著充電，順便當「捕蚊燈」使用。（圖／翻攝好市多商品資訊分享臉書）
貼文一出引發討論，不少用過的人都給予好評，有會員曝其唯一缺點是「蚊子很難保有全屍，直接炸裂」，推薦「用了很多支，目前最中意的」。有網友直言，常聽到「啪」電到的聲音，但都沒有看到蚊子屍體，還以為是太敏感，連灰塵也有反應，這下才明白誤會大了，原來是蚊子直接灰飛煙滅了。

不過，也有網友有不同看法，認為具伸縮桿即可調角度的電蚊拍更好用，「高一點的地方才打得到蚊子」，也有人提醒，電蚊拍長期插著充電容易故障。此外，先前也有一款吸入式UV捕蚊燈引發討論，「3晚抓超過200隻蚊子」，但缺點是使用時燈要全關，而且人最好不要在旁邊，否則無法完全發揮功效，評價兩極。

好市多豆花「1盒9元爆好吃」美味組合曝　她喊回購！會員卻吵翻了

好市多整袋馬鈴薯室溫擺一周！高雄妹哭「化海鮮臭水」　保存法曝

台灣零食太好吃！「這款」上架美國好市多被瘋搶　一看售價秒懂了

好市多衛生紙「降價快閃4天」！會員愣：下班快衝　全聯也買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞