高虹安慘了！關鍵證人作證指控：她連洗頭、治裝、飲料都用零用金
台北地方法院昨審理新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，以證人身分傳喚曾任高虹安主任的黃惠玟進行詰問。黃惠玟證稱，高虹安洗頭、治裝、飲料等個人消費會使用零用金，還買自己的書《面試郭台銘》送人，花的也是零用金，高虹安男友還說，「當立委就是要賺錢，哪有在掏錢的」。
記者何哲欣／台北報導
黃惠玟說，他原本是前立委、現監察院秘書長李俊俋的主任，李俊俋卸任立委時，辦公室交接給高虹安，他也留下來當高虹安主任，李俊俋辦公室也曾用零用金制度，他跟高虹安說有此制度，但也有建議依照立法院的加班規定，最終是高虹安拍板決定使用零用金制度。
黃惠玟並比較李辦零用金制和高辦制的差異，她說，李辦是將多餘的費用留作零用金，供辦公室公務使用，也沒有浮報薪資，且李俊俋根本不管帳，但高虹安的早午餐費、洗頭多是先以零用金付，且撥款權限都由高虹安決定，沒有客觀標準，例如助理的車輛鈑金、買禮盒等，要高同意才能請款，高也不一定會同意。
黃惠玟也提到，高虹安上任後，裝潢費80多萬元，但立法院只補助35萬元，李忠庭原本說會有人幫忙出，結果也沒有，詢問律師後，律師認為裝潢費屬公務支出，因此後來也是用零用金支應裝潢費。黃惠玟表示，她曾聽李忠庭用台語說「當立委就是要賺錢，哪有在掏錢的」。