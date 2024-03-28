北台灣新建案完銷增近15%！桃園這3區買氣最旺　專家分析有3原因

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北台灣結案神區 桃園居首、宜蘭亮眼
細部來看各縣市表現，結案量居首的桃園市，2023推案量不比過往，結案數仍表現不錯，購屋效益不在話下，買氣青睞度可見一斑。結案量體集中在觀音區、中壢區與楊梅區，案體均不大，總銷幾乎皆在5億元以內，戶數規劃多為50多戶內，開出單價則不乏平均2、3字頭，大部分是10多坪到30多坪含公設的小宅，觀音與楊梅又有些總戶數規劃10來戶內、平均總價開在一千多萬元的透天物件，銷售順利不意外。
結案量居次為宜蘭地區與新北市，宜蘭地區推案量比起新北市弱，但結案數卻能追平，主因正來自於推案不比直轄市多，反易成亮點，買氣更可聚集，兼之價格因素刺激，像結案較多的員山鄉與宜蘭市，平均開價每坪大致都是2字頭，透天社區總價亦開在平均一千多萬元，戶數規劃與量體不大，在地買盤捧場就有助銷售。
新北市去年推案量下修，稍影響結案數，顯眼的量能出現在板橋區與林口區，價格上雖非絕對低價，但為區域親民價，如林口區結案社區可見單價開出平均4字頭，板橋區則是4到6字頭，加上為小宅案造就低總優勢，以門牌、房市未來性、居住機能、投資出租報酬來說，性價比高，銷售增速無懸念。
台北市與新竹地區方面，高房價的台北市，在銷售上本不求快，而新竹地區去年推案不算多，又區域市場後況看好，建商面對餘屋也不急躁，並不糾結結案於否，數據結果都呈現溫和。兩縣市的結案分布地帶平均，新竹地區的芎林鄉、香山區與湖口鄉稍多，多有透天社區案，惟平均開價來到兩、三千萬元，價碼並不低，能在一年內結案主因量體小，戶數規畫至多不過20戶，少則個位數，自無賣壓可言。
至於今年狀態，陳炳辰分析，現階段在新北市、桃園市、宜蘭地區，以及新竹縣的湖口鄉不乏建案規畫戶數較少，或是親民小宅，有順銷的特質與條件，可樂觀以待。另出於房市穩定有益買氣，建商這一造也要避免新版囤房稅餘屋壓力，買賣兩方在房產交易上積極度強，或更可正向關注今年的結案情勢。