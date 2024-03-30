台灣富到流油！最新「億元富豪」達11萬人 18%資產投資房地產
高房價、低薪是台灣年輕人最痛苦的事，馨傳不動產智庫執行長何世昌近期揭露，台灣高房價的關鍵原因是「有錢人太多」，前（28）天再分享中國信託「2024臺灣超高資產客群財富洞察報告」，揭露總資產達到1億元以上的台灣人有11萬人，資產10億以上有7000人，驚呼：「台灣真的是一個富到流油的島國。」而富豪資產配置，有18%投資房地產。
記者徐銘穗/綜合報導
中國信託在28日公布「2024台灣超高資產客群財富洞察報告」，內容指出2023年總資產達到1億元以上的人合計約11萬，這其中有7千人的資產達到10億元以上，推估到了2027年，總資產1億元以上的人數將增加至13.7萬，而10億元以上的富豪也會增加到8千人。
何世昌表示，中國信託這份報告與先前安聯集團、瑞銀集團陸續發布的報告不謀而合，驚嘆：「台灣真的是一個富到流油的島國！」他說明，11萬名億元富豪中，約有69％的年齡在55歲以上，55歲以下的新富約31％。
他進一步分析，從身分別來看，億元富豪中約有61％是企業主，餘39％為非企業主，可能是靠分紅、繼承、或投資等管道致富。比較特別的是，整體億元富豪的資產配置比例以存款為大宗、占比約26％，其次為股票，占比約23％；第三名為房地產，占比約18％，至於債券、保險則分別位居第四、第五名。
何世昌指出，對億元富豪而言，最大的共識便是約有九成的人持有海外資產，「很大一個原因是基於台海地緣政治風險為考量」，有高達7成多的富豪最關注地緣政治衝突議題，關注程度遠在全球央行政策之上。此外，「通貨膨脹」已成為富豪前三大關注議題之一。