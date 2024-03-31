獨／汪小菲走9分鐘到大S家！同社區最新租金曝　可供5600童吃午餐

58歲何篤霖擁5房產！律師認證財富自由　預立遺囑才知這1點很重要

▲何篤霖近期帶粉絲前進泰國曼谷看房。（圖／翻攝何篤霖臉書）
▲何篤霖近期帶粉絲前進泰國曼谷看房。（圖／翻攝何篤霖臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

58歲資深藝人何篤霖從20多歲開始工作後，不投資、不碰股票，有錢就買房，目前手上擁有超過5棟房產，被律師認定「財富自由」。單身的何篤霖因好友羅霈穎過世而開始正視退休資產配置，立遺囑時才發現原來留房產給人，還得要「預留稅源」，以免對方在6個月期限內繳不出遺產稅無法繼承，進而讓辛苦打拚的房產最後面臨被法拍的命運。

我是廣告 請繼續往下閱讀
萬一繳不出遺產稅時該怎麼辦？退休理財顧問廖嘉紅表示，國稅局曾說明，若遺產稅超過30萬元，難以繳納現金，繼承人可在納稅期限內，申請以不動產抵繳遺產稅，不過得獲過半數的繼承人和半數以上的應繼分數，或者超過2/3的應繼分數，就可以申請抵繳。例如陳老先生有3繼承人（陳太太、大哥、小妹），只要有兩個繼承人同意抵繳，就符合法律規定。

▲預立遺囑把房產留給別人時，最好要「預留稅源」，以免對方繳不出遺產稅而無法繼承。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲預立遺囑把房產留給別人時，最好要「預留稅源」，以免對方繳不出遺產稅而無法繼承。（示意圖／記者徐銘穗攝）
於遺產稅的計算方式，依《遺產及贈與稅法》第10條規定，土地以公告土地現值，房屋以評定標準價格為基準。廖嘉紅指出，這樣的算法對繼承人有利，因為這些價格都低於市場價格，可減少遺產稅負擔。若繼承人缺乏現金繳納遺產稅，可申請以房屋或土地抵繳，但抵繳金額仍以公告土地現值和評定價格計算。

只是公告土地現值、房屋評定價格，通常遠比市價低，拿來抵繳遺產稅是不是不划算？廖嘉紅解釋，繼承人若能向國稅局提出足額的納稅保證，就可以自行處分遺產中的不動產，以繳納遺產稅。不過，這樣的做法，也可能導致急售，造成不動產被低價出售的風險，損及繼承人的權益。

最後，廖嘉紅也建議，若不想看到自己的資產被低價出售或是分割，也不想讓繼承人因為沒錢繳遺產稅而產生煩惱，建議在安排繼承時，應該確保繼承人有足夠的現金，或者是利用身故保險金來預備遺產稅的費用。

■本文部分內容經「R姐財富方舟-廖嘉紅」facebook粉專授權引用。原始出處請點此

作者廖嘉紅為不動產及保險-傳承稅務顧問，她同時也是家族信託規劃顧問、退休理財顧問，投資及管理不動產豐富資歷，擁有國家級人身與財產保險經紀人雙證照。此外，廖嘉紅也是名和乳癌和平共存10年的雙寶媽。
 

買3000萬房送台北打拚兒！聰明爸媽「3動作」　250萬贈與稅變0元

4子女想「拋棄繼承」父遺產全給母養老　律師喊毋湯！原因是這3點

媽給700萬助買房「狂挑剔媳婦」　媳不忍了！兒兼差還錢悲劇收場

被借名繳清200萬房貸！房價翻7.5倍　親兄弟吵「平分1300萬漲幅」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞