58歲何篤霖擁5房產！律師認證財富自由　預立遺囑才知這1點很重要

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於遺產稅的計算方式，依《遺產及贈與稅法》第10條規定，土地以公告土地現值，房屋以評定標準價格為基準。廖嘉紅指出，這樣的算法對繼承人有利，因為這些價格都低於市場價格，可減少遺產稅負擔。若繼承人缺乏現金繳納遺產稅，可申請以房屋或土地抵繳，但抵繳金額仍以公告土地現值和評定價格計算。
只是公告土地現值、房屋評定價格，通常遠比市價低，拿來抵繳遺產稅是不是不划算？廖嘉紅解釋，繼承人若能向國稅局提出足額的納稅保證，就可以自行處分遺產中的不動產，以繳納遺產稅。不過，這樣的做法，也可能導致急售，造成不動產被低價出售的風險，損及繼承人的權益。
最後，廖嘉紅也建議，若不想看到自己的資產被低價出售或是分割，也不想讓繼承人因為沒錢繳遺產稅而產生煩惱，建議在安排繼承時，應該確保繼承人有足夠的現金，或者是利用身故保險金來預備遺產稅的費用。
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作者廖嘉紅為不動產及保險-傳承稅務顧問，她同時也是家族信託規劃顧問、退休理財顧問，投資及管理不動產豐富資歷，擁有國家級人身與財產保險經紀人雙證照。此外，廖嘉紅也是名和乳癌和平共存10年的雙寶媽。