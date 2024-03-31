不是台積電！李同榮：房市下波利基「見軌則發」　攻守兼具熱區曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
什麼區域會是進可攻退可守的最佳選擇？李同榮直言：「見軌則發！」他指出高鐵軌道經濟建設將蓬勃發展，置產沿軌而棲將會是不敗的法則，也將會是下一波房市發展的利基所在，對房市發展利基具備以下三大優勢：
一、高鐵貫穿全台主要都會，成為交通樞紐中心，形成一日生活圈
高鐵正式通車以來，全台已設有12停靠站，加上未來屏東、宜蘭增設兩站，連結宜花東高速道路，形成一條環島快速交通網，貫川全台主要都會，不但是交通樞紐中心，也同時形成全台一日生活圈的發展優勢。當然高鐵站周邊的完整硬體建構與公共工程建設，是高科技產業進駐的最具優勢的地點。
二、快速連結都會行政中心，促進都會區域擴大與發展
高鐵軌道建設若能結合都會捷運與台鐵形成三鐵共構優勢，快速連結都會行政中心，同時促進沿線地區發展，不但擴大都會範圍，更可促進都會交通環狀網的建構。
全台已具備及規劃三鐵共構優勢的高鐵站有台北南港、台北車站、新北板橋、桃園青埔、台中烏日、台南歸仁、高雄左營，其他各站也都有雙鐵共構基礎與高鐵快捷公車。
三、腹地廣闊，Outlet進駐加速商圈發展繁榮
高鐵軌道建設除成為全台都會交通樞紐與串流都會中心發展外，科學園區進駐與Outler經濟帶動整體商圈發展，實在功不可沒，尤其科學園區帶動高科技人才進駐，高科技帶動高收入，高收入帶動高置產與高消費需求，形成良性的產業與消費鏈循環。
另一方面，Outlet在高鐵站周邊設立，精確區隔都會中心消費形態，吸引周邊外地消費族群聚集，加速商圈發展的腳步，Outlet與科技園區成為高鐵商圈發展的雙引擎，加上觀光飯店、娛樂中心、會展中心、雙語學校等設置，竹北以南的高鐵站就不再被詬病為「鳥不生蛋」的地方。包括七都以外較晚開發的苗栗、彰化、雲林、嘉義、四站，未來十年長線布局，將可收捷足先登之效益。
李同榮分析，高鐵軌道經濟帶動周邊房市的全面性發展，會在下一波房市循環中發酵，七都中高鐵商圈尚未成熟的台中烏日、台南歸仁、高雄左營站會率先啟動，嘉義太保已經有台積電加持，彰化田中、雲林虎尾、苗栗後龍只要強化產業發展規劃與公共建設，後市仍然可期。
至於較高基期的區域，如北部地區各站，就須尋求周邊外溢效應較低基期房價的區域，例如南港會往汐止、青埔會往楊梅及桃園航空城、竹北往竹南頭份等，南北各站發展時程會有所不同，但總歸一句，下一波房市景氣的「護房神山」，就是「見軌則發」的高鐵軌道建設經濟發展。