獨／汪小菲走9分鐘到大S家！同社區最新租金曝　可供5600童吃午餐

不是台積電！李同榮：房市下波利基「見軌則發」　攻守兼具熱區曝

▲房市趨勢專家李同榮預測，下一波利基將轉至高鐵軌道經濟，房市將「見軌則發」。（圖／記者許若茵攝）
▲房市趨勢專家李同榮預測，下一波利基將轉至高鐵軌道經濟，房市將「見軌則發」。（圖／記者許若茵攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台積電蓋到哪，房價漲到哪！台積電（2330）一直被視為台灣房價守護神。房市趨勢專家李同榮指出，從2018房價止跌回升以來，全台房市掀起一波科學園區外溢效應強勁漲勢，房價上漲建構在「台積電」的利基下；但隨房價來到高點，他認為下一波利基將轉至高鐵軌道經濟，房市將「見軌則發」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李同榮指出，房市2018止跌回升至今共計5年多頭市場，經過政策打房、全球升息、技術面處於高檔等不利因素洗禮，房市處於多空拉鋸、高檔整理狀態，第六循環似乎已近末升段的尾聲，下半年可能會逐漸偏空。

▲台積電晶圓代工第4季全球市占率突破6成，來到61.2%，遙遙領先第二名三星的11.3%。（圖／NOWnews資料照片）
▲李同榮認為，高鐵軌道會是繼台積電後的下一個「護房神山」。（圖／NOWnews資料照）
什麼區域會是進可攻退可守的最佳選擇？李同榮直言：「見軌則發！」他指出高鐵軌道經濟建設將蓬勃發展，置產沿軌而棲將會是不敗的法則，也將會是下一波房市發展的利基所在，對房市發展利基具備以下三大優勢：

一、高鐵貫穿全台主要都會，成為交通樞紐中心，形成一日生活圈
高鐵正式通車以來，全台已設有12停靠站，加上未來屏東、宜蘭增設兩站，連結宜花東高速道路，形成一條環島快速交通網，貫川全台主要都會，不但是交通樞紐中心，也同時形成全台一日生活圈的發展優勢。當然高鐵站周邊的完整硬體建構與公共工程建設，是高科技產業進駐的最具優勢的地點。

二、快速連結都會行政中心，促進都會區域擴大與發展
高鐵軌道建設若能結合都會捷運與台鐵形成三鐵共構優勢，快速連結都會行政中心，同時促進沿線地區發展，不但擴大都會範圍，更可促進都會交通環狀網的建構。

全台已具備及規劃三鐵共構優勢的高鐵站有台北南港、台北車站、新北板橋、桃園青埔、台中烏日、台南歸仁、高雄左營，其他各站也都有雙鐵共構基礎與高鐵快捷公車。

三、腹地廣闊，Outlet進駐加速商圈發展繁榮
高鐵軌道建設除成為全台都會交通樞紐與串流都會中心發展外，科學園區進駐與Outler經濟帶動整體商圈發展，實在功不可沒，尤其科學園區帶動高科技人才進駐，高科技帶動高收入，高收入帶動高置產與高消費需求，形成良性的產業與消費鏈循環。

▲SKM Park Outlet兔年獨家限定「無所事事小海豹」，日夜展現不同萌樣。（圖／SKM Park Outlet提供）
▲Outlet進駐也會加速區域發展。圖為高雄SKM Park Outlet。（圖／SKM Park Outlet提供）
另一方面，Outlet在高鐵站周邊設立，精確區隔都會中心消費形態，吸引周邊外地消費族群聚集，加速商圈發展的腳步，Outlet與科技園區成為高鐵商圈發展的雙引擎，加上觀光飯店、娛樂中心、會展中心、雙語學校等設置，竹北以南的高鐵站就不再被詬病為「鳥不生蛋」的地方。包括七都以外較晚開發的苗栗、彰化、雲林、嘉義、四站，未來十年長線布局，將可收捷足先登之效益。

李同榮分析，高鐵軌道經濟帶動周邊房市的全面性發展，會在下一波房市循環中發酵，七都中高鐵商圈尚未成熟的台中烏日、台南歸仁、高雄左營站會率先啟動，嘉義太保已經有台積電加持，彰化田中、雲林虎尾、苗栗後龍只要強化產業發展規劃與公共建設，後市仍然可期。

至於較高基期的區域，如北部地區各站，就須尋求周邊外溢效應較低基期房價的區域，例如南港會往汐止、青埔會往楊梅及桃園航空城、竹北往竹南頭份等，南北各站發展時程會有所不同，但總歸一句，下一波房市景氣的「護房神山」，就是「見軌則發」的高鐵軌道建設經濟發展。

▲桃園航空城重啟動，建商和上市櫃公司已提前布局。（圖／NOWnews資料照片）
▲李同榮認為，高基期區域要找周邊基期較低區域，如青埔往桃園航空城。（圖／NOWnews資料照片）

房市交易3月量增！憂通膨影響房價　看屋族「早買早好」積極搶進

升息又漲電價「房價、租金易漲難跌」　專家：房市將出現2大風潮

最新房價漲10熱區！台南占1半　李同榮：1關鍵房價衝破天花板限制

全台5大中古屋熱區出爐！桃園這2區擒冠亞軍　房仲曝1優勢贏新北

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞