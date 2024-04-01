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爸媽付頭期款！27歲工程師怨「強迫買房」　被帶進接待中心秒簽約

▲一名單身的27歲工程師沒有買房計畫，覺得爸媽幫他出頭期款有強迫買房之感，沒想到被帶進接待中心參觀當天就簽約。（圖／NOWnews資料照）
▲一名單身的27歲工程師沒有買房計畫，覺得爸媽幫他出頭期款有強迫買房之感，沒想到被帶進接待中心參觀當天就簽約。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

買房很多時候靠的是緣分！高雄一名27歲的單身工程師，薪資待遇高加上投資得宜，生活一直過得很從容，因夢想30歲後每3~5年換一個城市居住，沒有買房計畫，近期卻被爸媽以幫忙出頭期款，變性強迫買房，未料他被爸媽帶進接待中心參觀當天就簽約，連自己都始料未及。過來人直言：「3年後見真章！」

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原PO在Dcard上分享，表示自己喜歡手邊有較多流動的資產，加上目前沒有結婚、定下來的打算，覺得人生苦短應該多體驗不同的生活，計畫滿30歲後，每3~5年換一個國家的城市居住，第一個夢想城市是日本大阪。

▲寒假及農曆春節適逢日本賞梅花季，捷絲旅大阪心齋橋館應景推出三天二夜「暖冬迎新春」快閃優惠專案。（圖／大阪觀光局提供）
▲單身工程師夢想30歲後，每3~5年換一個城市居住，而夢想城市第一站正是日本大阪。（圖／大阪觀光局提供）
他說明白買房對多數年輕人來說很奢侈，有爸媽願意贊助頭期款就該好好珍惜。只是，當爸媽去年暗示要他買房做資產分配，不只贊助買房頭期款，甚至還幫忙四處看房，甲之蜜糖、乙之砒霜，讓他一直有被強迫買房的壓力感。

後來，原PO爸媽在老家附近找到間很滿意的預售案，要他一起去接待中心參觀看看。原PO當時心想先順從爸媽跟著去，等看完後再開口拒絕，未料參觀當天見銷售員簡報公設有球場、房型也符合需求，當下立刻心動簽約。

雖然他事後覺得，生活品質似乎會略受房貸影響，加上未來若不在台灣，要出租也麻煩而感到有點後悔，但都買了也只能咬牙，「為了家庭和諧，這個決定不會再變更，自己簽了就要負責」。

▲去年8月上路的新青安房貸催出房市熱度，但超級房仲Zack確認為，台灣30年後房市會出現「大魔王」，可能讓蛋白區房價剩6折。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲原PO擔心每月要繳房貸會降低生活品質，也覺得未來若不在台灣，房子出租問題很麻煩。（示意圖／記者徐銘穗攝）
貼文一出讓不少網友都羨慕不已，問起原PO爸媽是否還缺乾兒子、乾女兒。也有過來人分享自身或親友被長輩「強迫買房」的例子，點出日後會感謝爸媽當初的「強迫」，事實證明這些長輩都是有遠見的，3~5年後見真章，至於房子未來若沒有居住需求，想出租怕麻煩的話可以委託專業包租代管業者，或是賣掉轉投資也都是可行的選項。

馨傳不動產智庫執行長何世昌日前也分享，依據中國信託「2024臺灣超高資產客群財富洞察報告」，接露台灣總資產達到1億元以上的「億元富豪」有11萬人，整體高資產客群資產配置，平均有26%為存款、23%投股票，第三高頭房地產占18%，顯示房地產在資產配置中確有其重要性。

▲高資產客群資產配置以存款占26%最多，股票23%居次、房地產占18第三。（圖／翻攝何世昌臉書）
▲高資產客群資產配置以存款占26%最多，股票23%居次、房地產占18第三。（圖／翻攝何世昌臉書）

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