爸媽付頭期款！27歲工程師怨「強迫買房」　被帶進接待中心秒簽約

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他說明白買房對多數年輕人來說很奢侈，有爸媽願意贊助頭期款就該好好珍惜。只是，當爸媽去年暗示要他買房做資產分配，不只贊助買房頭期款，甚至還幫忙四處看房，甲之蜜糖、乙之砒霜，讓他一直有被強迫買房的壓力感。
後來，原PO爸媽在老家附近找到間很滿意的預售案，要他一起去接待中心參觀看看。原PO當時心想先順從爸媽跟著去，等看完後再開口拒絕，未料參觀當天見銷售員簡報公設有球場、房型也符合需求，當下立刻心動簽約。
雖然他事後覺得，生活品質似乎會略受房貸影響，加上未來若不在台灣，要出租也麻煩而感到有點後悔，但都買了也只能咬牙，「為了家庭和諧，這個決定不會再變更，自己簽了就要負責」。
貼文一出讓不少網友都羨慕不已，問起原PO爸媽是否還缺乾兒子、乾女兒。也有過來人分享自身或親友被長輩「強迫買房」的例子，點出日後會感謝爸媽當初的「強迫」，事實證明這些長輩都是有遠見的，3~5年後見真章，至於房子未來若沒有居住需求，想出租怕麻煩的話可以委託專業包租代管業者，或是賣掉轉投資也都是可行的選項。
馨傳不動產智庫執行長何世昌日前也分享，依據中國信託「2024臺灣超高資產客群財富洞察報告」，接露台灣總資產達到1億元以上的「億元富豪」有11萬人，整體高資產客群資產配置，平均有26%為存款、23%投股票，第三高頭房地產占18%，顯示房地產在資產配置中確有其重要性。