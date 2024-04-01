六都3月買賣移轉破2萬棟！台北、台南爆大量　只有這都交屋潮退了

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台北老小雙題材發威 南科持續帶旺台南
各都當中，以台北、台南的表現最佳，台北3月3042棟，為近22個月的單月最大量！台南2894棟，也締造升格直轄市14年來的3月同期新高！且年增率部分，台北34.9%、台南32.7%，也高居各都第一、第二名，令人眼睛為之一亮。
張旭嵐表示，台北市衝出久違大量，首先是「老屋重建開花結果」，像是松山區去年Q4以來，就有危老案「敦化豐華」、都更案「民生鉑月」等新案陸續完工交屋，助攻松山區量能站上500棟，且松山區的敦化林蔭道，還遍布許多老屋重建的指標新案，完工之後，可望成為松山區與台北市的買賣移轉大補帖；其次是「小坪數低總價暢銷」，在新青安優惠貸款的帶動下，首購小宅供給較豐沛的內湖區、中山區，買氣持續活絡，也讓台北市繼2022年5月後，單月棟數再度站上3000棟大關。
台南市不僅單月棟數創3月同期新高，Q1累計6865棟，同樣是升格以來的最佳紀錄！台灣房屋善化南科加盟店店東林鈺熏表示，台南的好表現仍歸功於南科，南科後續有三期園區的擴建利多，加上佔地約100公頃的FG開發區，預計今年開始交地，未來發展可期，所以近來不論是善化、新市，交易量逐步升溫，尤其善化近期又有重磅大案「桂田磐古1」完工取得使照，該案量體超過350戶，一舉使善化躋身3月台南市買賣移轉亞軍。
烏日、清水交屋量減 台中年增率唯一衰退
今年3月台中買賣移轉棟數，較去年同期微幅下修1.3%，主要去年初交屋潮可觀的烏日、清水等地，今年交屋量下滑所致。烏日3月買賣移轉棟數93棟，年減67.7%，清水本月則為113棟，年減63.5%，年減幅度分居台中各區冠亞軍。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，去年初烏日因有「夢幻誠」、「協和聚心」、「龍寶園臻邸」等多筆指標大案處於交屋期，清水也因台中港新市鎮的百戶造鎮案連番完工，締造3月同期大量，使兩地去年3月的比較基期高；今年兩地在交屋狀況回歸平靜後，量能均較去年同期減少約200棟，也讓台中整體的買賣移轉量較去年3月低調。