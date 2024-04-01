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六都3月買賣移轉破2萬棟！台北、台南爆大量　只有這都交屋潮退了

▲六都3月房市買賣移轉棟數出爐，總計2萬3409棟。累計2024年Q1共6萬3226棟，較去年同期增加28.3%。（示意圖／台灣房屋提供）
▲六都3月房市買賣移轉棟數出爐，總計2萬3409棟。累計2024年Q1共6萬3226棟，較去年同期增加28.3%。（示意圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

六都今年3月的買賣移轉棟數已公布，分別為台北3042棟，月增78.1%，年增34.9%；新北5671棟，月增55.8%，年增2.4%；桃園3970棟，月增45.2%，年增16.9%；台中3993棟，月增44.5%，年減1.3%；台南2894棟，月增94%，年增32.7%；高雄3839棟，月增56.9%，年增11.5%；總計六都3月共23409棟，月增58.3%，年增12.2%；累計Q1共63226棟，亦比去年同期增加28.3%。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，相較於2月受春節長假影響，3月工作天數回歸正常，各都的買賣移轉月增率，也在比較基期低的情況下繳出亮麗成績單；年增率方面，除了台中外，都會區均開出紅盤，主要是去年上半年房市仍受平均地權條例修法、央行連續升息等政經干擾，買氣處於相對低檔，今年利空因素漸趨淡化，且3月下旬央行升息半碼的效應尚待發酵，使今年整體的買氣表現，優於去年同期。

▲六都2024年3月買賣移轉量。（圖／台灣房屋提供）
▲六都2024年3月買賣移轉量。（圖／台灣房屋提供）
台北老小雙題材發威  南科持續帶旺台南

各都當中，以台北、台南的表現最佳，台北3月3042棟，為近22個月的單月最大量！台南2894棟，也締造升格直轄市14年來的3月同期新高！且年增率部分，台北34.9%、台南32.7%，也高居各都第一、第二名，令人眼睛為之一亮。

張旭嵐表示，台北市衝出久違大量，首先是「老屋重建開花結果」，像是松山區去年Q4以來，就有危老案「敦化豐華」、都更案「民生鉑月」等新案陸續完工交屋，助攻松山區量能站上500棟，且松山區的敦化林蔭道，還遍布許多老屋重建的指標新案，完工之後，可望成為松山區與台北市的買賣移轉大補帖；其次是「小坪數低總價暢銷」，在新青安優惠貸款的帶動下，首購小宅供給較豐沛的內湖區、中山區，買氣持續活絡，也讓台北市繼2022年5月後，單月棟數再度站上3000棟大關。

台南市不僅單月棟數創3月同期新高，Q1累計6865棟，同樣是升格以來的最佳紀錄！台灣房屋善化南科加盟店店東林鈺熏表示，台南的好表現仍歸功於南科，南科後續有三期園區的擴建利多，加上佔地約100公頃的FG開發區，預計今年開始交地，未來發展可期，所以近來不論是善化、新市，交易量逐步升溫，尤其善化近期又有重磅大案「桂田磐古1」完工取得使照，該案量體超過350戶，一舉使善化躋身3月台南市買賣移轉亞軍。

▲六都2024年Q1累計買賣移轉棟數。（圖／台灣房屋提供）
▲六都2024年Q1累計買賣移轉棟數。（圖／台灣房屋提供）
烏日、清水交屋量減  台中年增率唯一衰退

今年3月台中買賣移轉棟數，較去年同期微幅下修1.3%，主要去年初交屋潮可觀的烏日、清水等地，今年交屋量下滑所致。烏日3月買賣移轉棟數93棟，年減67.7%，清水本月則為113棟，年減63.5%，年減幅度分居台中各區冠亞軍。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，去年初烏日因有「夢幻誠」、「協和聚心」、「龍寶園臻邸」等多筆指標大案處於交屋期，清水也因台中港新市鎮的百戶造鎮案連番完工，締造3月同期大量，使兩地去年3月的比較基期高；今年兩地在交屋狀況回歸平靜後，量能均較去年同期減少約200棟，也讓台中整體的買賣移轉量較去年3月低調。
 

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