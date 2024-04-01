吃藏壽司「同桌4人」全嘔吐腹瀉！業者：調查結果確定前不便回應
台灣食安問題一波接一波！繼蘇丹紅辣椒粉、寶林茶室食物中毒釀死案件之後，藏壽司也傳出疑似食物中毒事件。有民眾前往台北中山區的藏壽司門市用餐，結果同桌4人都出現嘔吐、起紅疹與腹瀉等症狀，醫院也通報疑似食物中毒。對此事件，藏壽司表示，調查結果未確定前，不方便回應。
記者潘毅／綜合報導
本次疑似食物中毒案件，有4名消費者於3月28日中午前往中山區藏壽司用餐，不久後3人起紅疹、1人腹瀉，還附帶嘔吐、噁心症狀，一行人全部前往醫院掛急診，醫院診斷後也認為有食物中毒疑慮，隨即通報台北市衛生局。
台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁指出，本案於3月28日接獲醫院通報，知名壽司店出現疑似食物中毒事件，隨即派員前往現場，不過到場時已經沒有同批食餘檢體，因此進一步採集現場工作人員手部檢體以及生食刀具、砧板2件環境檢體。
台北市衛生局依照食品良好衛生規範準則，稽查發現「洗手區垃圾桶非腳踏式蓋子、未立即出示作業人員健康檢查，煮飯機邊框有髒污、冰淇淋機後方排風口髒污」等4項缺失，現場開立限期改善通知單，要求3月31日改善完成，如後續複查未改善完成，可依照食安法第8條和第44條處6萬到2億元罰鍰。如檢體驗出病原菌，會依照第15條和第44條處6萬到2億元罰鍰。
針對上述事件，藏壽司表示，調查結果未確定前，不方便回應。