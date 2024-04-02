影／台灣房市是「台積電一個人的武林」 顏炳立揭科技人買房心態
有台灣「房產教父」封號的戴德梁行董事總經理顏炳立，1日分享對2024年第一季房市的看法，他直言放大看台灣房市，就是「台積電一個人的武林」，台積電從北到南幾乎已遍布全台，科技人買幾張股票就能買房地產，而且還不只買1戶，就算出租投報低於房貸利率2%也無所謂，「這輩子有機會當房東，我就很歡喜、很爽」。
記者徐銘穗/綜合報導
顏炳立說明，台積電從桃園、苗栗、新竹、台中再到嘉義，高雄、台南通通都有設廠，「台灣幾乎已經成了遍布台積電的島一樣」。他說明，台積電設廠所帶來的工作效應，一個廠最起碼是1.5萬到2萬的工作機會，而且科技人除薪水還有公司配息配股，「其實他賣幾張股票，就可以買到房地產」。
他指出，尤其是總價在1000萬出頭的房子，科技人通常不會只買1戶，一次都買2~3戶，主要是買來出租，一圓房東夢。顏炳立說，就他們來看，這些科技人買1000多萬房子，但出租只能租8000~1萬，租不到2萬元，換算投資報酬率不到2%，比向銀行借款的房貸利率還低，「收租的投資比例是不對的」，但他們卻都不在意。
「（科技業）年輕人說，我就很歡喜、很爽！因為這輩子難得有當房東的機會！」顏炳立分享，曾到科技公司開座談會，獲得的科技人對於買房置產回饋，就是想一圓當房東的夢想。他也說，甚至有一些科技人士已經算是高手，開始用賺到的錢再買房子賺錢。
至於台灣房市的「台積電效應」能持續多久？顏炳立笑回：「直到台灣到處、每一個縣市都蓋台積電為止！」
※【NOWnews 今日新聞
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