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台北市17歲少年買2000萬房　聰明爸媽靠「這1招」省下百萬贈與稅

▲台北市一名17歲少年買2000萬房被國稅局查稅，爸媽出示少年10年來存摺影本，證明買房金源是少年，因此免繳百萬贈與稅。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲台北市一名17歲少年買2000萬房被國稅局查稅，爸媽出示少年10年來存摺影本，證明買房金源是少年，因此免繳百萬贈與稅。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

投資要及早布局，送小孩房產也是！台北市一名17歲少年買新北2000萬房，因他還在念書、沒有工作等資金收入被國稅局盯上，少年爸媽在期限內申報贈與稅，出示少年11年來的存摺影本，證明買房金源全都是他自己出的，因此省下百萬贈與稅。關鍵就是爸媽善用每人每年的200多萬元贈與稅免稅額。

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從2022年元旦起，每人每年贈與稅免稅額有244萬元，也就是爸爸不論分錢、資產給幾個小孩，累計一整年度贈與金額只要不超過244萬元，都不用課贈與稅，而先前2009~2021年每人每年贈與稅免稅額則為220萬元。財政部曾分享，爸媽可善用贈與稅244萬元的免稅額，小孩用來投資、置產，衍生的現金孳息及投資收益都是孩子所有，不算是爸媽的贈與。

台北國稅局近期發布此個案，表示轄內17歲的少年買新北市2000萬房產，少年爸爸也是法定代理人在買賣契約訂定後30天內，向戶籍所在地主管稽徵機關申報贈與稅，並提出少年從2013年到2023年、11年間的存摺影本，證明少年買房金源全是自己付的，加上款項也的確是由其銀行帳戶支付，因此認定免課徵贈與稅。

▲水逆期間，雙魚建議減少金錢相關行為。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲每人每年有244萬元的贈與稅免稅額。（示意圖／記者徐銘穗攝）
國稅局表示，少年的父母每人每年各有200多萬元贈與稅免稅額，如果每年都把免稅額「用好用滿」，從少年上小學到念高中，10~11年下來，17歲時的確可以達成4000多萬元的免稅贈與。

若爸媽少了11年贈與兒子現金的布局，買2000萬房產送兒子要繳多少贈與稅？傳承稅務顧問廖嘉紅先前分享，贈與稅是以房子的「評定現值」來做計算，一般房屋評定現值通常都比購入價低。但若爸媽贈與評定現值2000萬房產，以稅率10%計算，在沒有任何節稅措施下，贈與稅可能高達175.6萬元。

除利用贈與稅每人每年免稅額提早布局外，廖嘉紅先前也分享，還可利用房屋貸款，即「附有負擔」來減輕贈與稅。她指出，依《遺產及贈與稅法》規定，「贈與附有負擔者，由受贈人負擔部分應自贈與額中扣除」，簡單說就是兒子收到房子後得承受「貸款」，不是「無償取得不動產」。

想運用房貸的「附有負擔」來降低贈與稅，在程序上，不僅是兒子要繳房貸，還要辦理抵押權設定變更，也就是辦理轉貸，並提出銀行出具的貸款餘額證明書、土地建物登記謄本等證明文件，向國稅局申報贈與稅，但此招適合有還款能力的成年子女，萬一被抓包房貸是爸媽付的，所有節稅動作都白費了。
 

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