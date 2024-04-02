台北市17歲少年買2000萬房　聰明爸媽靠「這1招」省下百萬贈與稅

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台北國稅局近期發布此個案，表示轄內17歲的少年買新北市2000萬房產，少年爸爸也是法定代理人在買賣契約訂定後30天內，向戶籍所在地主管稽徵機關申報贈與稅，並提出少年從2013年到2023年、11年間的存摺影本，證明少年買房金源全是自己付的，加上款項也的確是由其銀行帳戶支付，因此認定免課徵贈與稅。
國稅局表示，少年的父母每人每年各有200多萬元贈與稅免稅額，如果每年都把免稅額「用好用滿」，從少年上小學到念高中，10~11年下來，17歲時的確可以達成4000多萬元的免稅贈與。
若爸媽少了11年贈與兒子現金的布局，買2000萬房產送兒子要繳多少贈與稅？傳承稅務顧問廖嘉紅先前分享，贈與稅是以房子的「評定現值」來做計算，一般房屋評定現值通常都比購入價低。但若爸媽贈與評定現值2000萬房產，以稅率10%計算，在沒有任何節稅措施下，贈與稅可能高達175.6萬元。
除利用贈與稅每人每年免稅額提早布局外，廖嘉紅先前也分享，還可利用房屋貸款，即「附有負擔」來減輕贈與稅。她指出，依《遺產及贈與稅法》規定，「贈與附有負擔者，由受贈人負擔部分應自贈與額中扣除」，簡單說就是兒子收到房子後得承受「貸款」，不是「無償取得不動產」。
想運用房貸的「附有負擔」來降低贈與稅，在程序上，不僅是兒子要繳房貸，還要辦理抵押權設定變更，也就是辦理轉貸，並提出銀行出具的貸款餘額證明書、土地建物登記謄本等證明文件，向國稅局申報贈與稅，但此招適合有還款能力的成年子女，萬一被抓包房貸是爸媽付的，所有節稅動作都白費了。