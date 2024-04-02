宋昰昀打人90分鐘！公司否認：不是真的　受害者：我只要一個道歉

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事實上，當事人曾聯繫宋昰昀公司「King Kong娛樂」，公司起初未正面回應，傳達「想見面談」的想法，若當事人願意，公司立即安排他跟宋昰昀見面，但當事人認為「King Kong娛樂」是在拖時間，才跟《JTBC News》爆料。
《JTBC News》詢問「King Kong娛樂」，得到「不記得」的回應，《JTBC News》律師認為，當事人能詳細描述經過，卻能以「不記得」總結，是否代表宋昰昀霸凌太多人，才會失憶。
「King Kong娛樂」表示就爆料者單方面的主張，向演員確認後發現跟爆料者從未見過面，所以相關內容不是事實，「我們意識到問題的嚴重性，在收到初步檢舉後，我們有跟當事人訊息溝通，也提出見面確認事情真相的要求，但對方拒絕，我們要求電話聊則未得到回應。」同時希望網友、媒體請勿散播揣測性的消息與文章，「懇請大家不要報導未經證實的新聞」。
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