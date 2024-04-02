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宋昰昀打人90分鐘！公司否認：不是真的　受害者：我只要一個道歉

▲宋昰昀否認霸凌打人90分鐘，曾希望跟當事人見面談，卻遭到拒絕。（圖／翻攝tvN《和我老公結婚吧》劇照）
▲宋昰昀否認霸凌打人90分鐘，曾希望跟當事人見面談，卻遭到拒絕。（圖／翻攝tvN《和我老公結婚吧》劇照）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星宋昰昀昨（1）日爆出學生時期霸凌學弟，在公園賞對方巴掌長達90分鐘，《JTBC News》此前詢問宋昰昀公司「King Kong娛樂」，得到「不記得」的回應，消息一傳出，宋昰昀的公司立即出面澄清，表示曾與當事人溝通見面遭拒，「宋昰昀打人相關內容不是事實」。

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▲▼電視台未公開宋昰昀長相，但比對照片無誤，她的IG目前被灌爆。（圖／JTBC News YouTube、宋昰昀IG）
▲▼電視台未公開宋昰昀長相，但比對照片無誤，她的IG目前被灌爆。（圖／JTBC News YouTube、宋昰昀IG）
▲▼電視台未公開宋昰昀長相，但比對照片無誤，她的IG目前被灌爆。（圖／JTBC News YouTube、宋昰昀IG）
 
「宋昰昀打人90分鐘」鬧得沸沸揚揚，爆料者澄清並非要錢，只求得到宋昰昀的一句道歉，「我想知道我為什麼被打」，《JTBC News》表示手上握有其他受害者的證據，但要視宋昰昀是否誠意面對再決定公開與否。

事實上，當事人曾聯繫宋昰昀公司「King Kong娛樂」，公司起初未正面回應，傳達「想見面談」的想法，若當事人願意，公司立即安排他跟宋昰昀見面，但當事人認為「King Kong娛樂」是在拖時間，才跟《JTBC News》爆料。

《JTBC News》詢問「King Kong娛樂」，得到「不記得」的回應，《JTBC News》律師認為，當事人能詳細描述經過，卻能以「不記得」總結，是否代表宋昰昀霸凌太多人，才會失憶。

「King Kong娛樂」表示就爆料者單方面的主張，向演員確認後發現跟爆料者從未見過面，所以相關內容不是事實，「我們意識到問題的嚴重性，在收到初步檢舉後，我們有跟當事人訊息溝通，也提出見面確認事情真相的要求，但對方拒絕，我們要求電話聊則未得到回應。」同時希望網友、媒體請勿散播揣測性的消息與文章，「懇請大家不要報導未經證實的新聞」。

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