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《天魔：惡之初》等了半世紀回歸！少女「遭6惡靈附身」吃排泄物

▲改編自真人真事電影《天魔：惡之初》，睽違半世紀後回歸，描述一名少女遭6個惡靈附身，出現吃排泄物的詭異行為。（圖／二十世紀影業提供）
▲改編自真人真事電影《天魔：惡之初》，睽違半世紀後回歸，描述一名少女遭6個惡靈附身，出現吃排泄物的詭異行為。（圖／二十世紀影業提供）

記者黃雅琪／綜合報導

1976年經典恐怖片《天魔》前傳《天魔：惡之初》，睽違近半世紀終於回歸，卻出現惡魔代碼666的恐怖巧合，少女遭6個惡靈附身吃排泄物、自殘的真人實事、第一集上映月分6月，以及當事人正好在第一集上映6天後去世，新作將揭開惡魔之子靈異起源的宿願！

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▲《天魔：惡之初》最新預告片驚見修女自焚。（圖／二十世紀影業提供）
▲《天魔：惡之初》最新預告片驚見修女自焚。（圖／二十世紀影業提供）
《天魔：惡之初》背景設於1971年，敘述一名昔日縱情聲色的美國女子瑪格麗特皈依教會洗心革面，並被派往羅馬服侍天主，卻接觸到令她質疑信仰並揭發恐怖陰謀的黑暗力量，竟然涉及讓惡魔投胎轉世的邪惡計劃。

電影最新片段搶先釋出，第一支揭露修道院裡的驚悚事件，瑪格麗特與一名少女看見另一名年輕修女站在頂樓陽台上，這個詭異行徑引來所有人的注意，在該修女說出：「這一切都是為了妳」後，她露出令人疑惑的悲傷表情，瑪格麗特隨即大喊企圖阻止她，因為她隨即點燃一根火柴棒自焚。第二支影片則是瑪格麗特進入少女房間查看她，少女卻行跡詭異，起初躲在床下，後來爬向瑪格麗特竟緊緊抓住她並舔她的臉。

▲《天魔：惡之初》將於4月3日清明連假。（圖／二十世紀影業提供）
▲《天魔：惡之初》將於4月3日清明連假上映。（圖／二十世紀影業提供）
源於1970年代的《天魔》系列，與同一時期的真人實事靈異事件不謀而合，當時一名德國少女疑遭6個惡靈附身，除了總被「鬼壓床」，她的母親聲稱她的眼球會變全黑，而且手指會長出爪子，後來更會自殘並吃下自己的排泄物，還忽然「如獲神力」、能夠徒手捏爆蘋果。《天魔：惡之初》4月3日清明連假全台上映。

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