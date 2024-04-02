《天魔：惡之初》等了半世紀回歸！少女「遭6惡靈附身」吃排泄物

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電影最新片段搶先釋出，第一支揭露修道院裡的驚悚事件，瑪格麗特與一名少女看見另一名年輕修女站在頂樓陽台上，這個詭異行徑引來所有人的注意，在該修女說出：「這一切都是為了妳」後，她露出令人疑惑的悲傷表情，瑪格麗特隨即大喊企圖阻止她，因為她隨即點燃一根火柴棒自焚。第二支影片則是瑪格麗特進入少女房間查看她，少女卻行跡詭異，起初躲在床下，後來爬向瑪格麗特竟緊緊抓住她並舔她的臉。
源於1970年代的《天魔》系列，與同一時期的真人實事靈異事件不謀而合，當時一名德國少女疑遭6個惡靈附身，除了總被「鬼壓床」，她的母親聲稱她的眼球會變全黑，而且手指會長出爪子，後來更會自殘並吃下自己的排泄物，還忽然「如獲神力」、能夠徒手捏爆蘋果。《天魔：惡之初》4月3日清明連假全台上映。
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