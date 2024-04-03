快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

花蓮7.2地震超晃！大台北國家警報沒響　氣象署「找不到原因」

▲中央氣象署針對今早花蓮7.2地震做說明。（圖／記者張志浩攝）
▲中央氣象署針對今早花蓮7.2地震做說明。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

今（3）日上午7點58分，花蓮外海發生規模芮氏規模7.2地震，地震深度僅15.5公里，一早許多民眾在睡夢中驚醒，中央氣象署當下針對12縣市發布國家級警報，但搖晃超有感的台北、新北卻不在地震警報範圍，中央氣象署地震中心主任吳健富表示，目前氣象署仍在了解相關原因，將會再檢討後統一說明。

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氣象署今早在花蓮芮氏規模7.2地震當下，針對宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、花蓮縣、嘉義市、台中市、台南市等12縣市發布災防告警國家級警報。

▲氣象署今早在花蓮芮氏規模7.2地震當下，針對12縣市發布災防告警國家級警報，但大台北地區民眾並未收到。（圖／中央氣象署提供）
▲氣象署今早在花蓮芮氏規模7.2地震當下，針對12縣市發布災防告警國家級警報，但大台北地區民眾並未收到。（圖／中央氣象署提供）
而在大台北地區，由於盆地效應將地震震度放大，台北市震度達到「5弱」，許多民眾卻沒收到國家級警報，吳健富受訪時坦言，地震當下他自己也沒有收到警報，但有其他同事收到，相關原因將會檢討和說明。

根據氣象數地震測報中心警報門檻，地震芮氏規模達到5.0以上，且縣市預估震度超過4級，就會針對符合地區發布國家級警報，地震發生時，氣象局會估算各地震度，以及高破壞性S波抵達的時間，若達警報門檻，就會經國家災害防救科技中心（NCDR）將訊息轉換成對應格式，發送至國內各大電信業者，待目標區域基地台啟動後，民眾手機就能收到地震速報。

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