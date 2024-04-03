7.2強震釀災！盤點全台地震險平均投保率34.4% 桃竹最高也僅4成
花蓮今（3）日上午發生7.2級強震，各地陸續傳出災情，也引起民眾對「抗震宅」的關心。住商機構彙整財團法人住宅地震保險基金與內政部資料，截至今（2024）年2月止，全台住宅地震險平均投保率僅約34.4%。觀察各縣市地震險投保狀況，件數上以新北、基隆最多，達83.4萬件，高屏澎區與台中緊追在後，以桃園、新竹有效保單占比最高，均超過4成。
記者顏真真／台北報導
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，由於房貸期間須強制地震險，也可發現住宅存量較多的區域，件數往往較多，但值得一提的是，桃園與新竹有效保單占比最高，主要是新案多但總戶數少所致。
根據這份統計，全台住宅地震險累計責任額約5.9兆元，有效保單約352.3萬件。若依據內政部的全國住宅家戶數計算，全國平均投保率為34.4%。若觀察各地區的地震險保單件數百分比，冠亞軍分別為桃園、新竹地區，占比分別達42.3、41.9%。另外，新北與基隆地區保單件數約83.4萬件，此數據位居全台第一，而保單件數占比約35.9%，也是全台第3名。
徐佳馨表示，地震險保障範圍，包含因地震震動、地震所引起的火災、山崩、地層下陷等事故，所造成的住宅損害或倒塌。不過因為目前基本地震險多數僅有150萬保額，且多為申請房貸強制投保，購屋人如果擔心，建議可以申請超額地震險，對自己多一層保障。