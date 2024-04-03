台積電概念房「這8區」3年房價漲破4成　新竹寶山預售漲勢最瘋狂

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台積電進駐設廠，背後代表的是龐大的半導體產業與AI商機，不只是帶入先進製程或先進封裝的產能，上下游供應商、營造商、設備商等，加上高薪的工程師落腳，將帶動當地消費、租屋甚至是購屋需求提升，因此，房價也提前反應未來的榮景。
觀察台積電設廠的14個行政區中，新竹縣寶山鄉在短短三年間，當地預售屋平均單價漲幅達八成左右，漲勢凌厲！永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣寶山鄉為新竹房市蛋白區，房價長期位於低檔，不過近期隨著新竹市區發展飽和及台積電設廠效應下，建商推案外擴，讓傳統蛋白、蛋殼區域房價也直線飆升。根據實價登錄資料，「寶山鄉」近3年間，預售單價已從24.1萬元成長到43.3萬元，平均每年漲幅高達26.6%。
陳金萍說明，至於第二名的高雄市橋頭區則受惠於台積電加碼投資高雄，設廠效應帶來的人口紅利，也帶動房價需求噴發。再加上北高雄有橋頭科學園區、楠梓科技園區，及亞洲新灣區5GAIoT等產業陸續進駐，吸引大量高階人才移入，因此在多重利多加持下，橋頭區躍身成最受矚目的高雄新市鎮。預售平均單價已從18.2萬元漲到31.5萬元，三年來漲幅達73.1%，平均每年漲幅也達24.4%。
高鐵園區+台積電設廠題材助攻！ 太保市房市前景樂觀
台積電近期公布，先進封裝廠確定落腳嘉義縣太保市，也讓當地房市增添更多想像空間。陳金萍指出，近年來太保市發展題材不斷，除台積電即將進駐嘉義科學園區外，「華泰名品城」Outlet也得標高鐵特定區土地，未來發展潛力可期。此外，嘉義高鐵站周邊土地絕大多數還尚未開發，腹地廣大、發展前景看好，加上科技人才剛需買盤支撐，吸引建商積極進場，也讓太保市房價水漲船高。近三年來預售單價已從21萬元成長到27.9萬元，漲幅為32.9%，房價已提前反映，在眾多題材助攻下，太保市房價有可能持續攀高。
陳金萍補充，近年來台積電設廠效應帶動當地房市表現，尤其即將進駐的區域，房價大都已提前反映市場預期，漲勢猛烈。不過，陳金萍提醒，有意於台積電進駐之行政區購屋置產的民眾，仍需要視該地區的人口成長、公共建設、生活機能進行綜合考量。區域房市的成長，不可單就台積電設廠而一概而論。此外，消費者也需要衡量自身財務負擔能力，進行妥善、理性規劃。