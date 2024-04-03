快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

花蓮強震威力逼近921！回顧台灣「規模7以上地震」　近28年共7起

▲2024年4月3日上午，花蓮外海發生芮氏規模7.2地震造成房屋傾斜，而盤點台灣芮氏規模7以上強震，近28年共有7起案例。（圖／消防署提供）
▲2024年4月3日上午，花蓮外海發生芮氏規模7.2地震造成房屋傾斜，而盤點台灣芮氏規模7以上強震，近28年共有7起案例。（圖／消防署提供）

記者張志浩／綜合報導

2024年4月3日上午7點58分，花蓮外海突發芮氏規模7.2地震，威力逼近1999年芮氏規模7.3的「921大地震」，而據中央氣象署資料顯示，本起地震是台灣進入1990年代後第7起「芮氏規模7以上」強震，也是繼921大地震後，規模最大的地震。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1999年9月21日，南投集集發生芮氏規模7.3地震，最大震度7級，地震深度只有8公里，共造成2415人罹難，5萬多棟房屋倒塌，是近30年最強地震，而第二名就發生在2024年4月3日，芮氏規模7.2、最大震度6強，地震深度15.5公里，造成房屋傾斜、民宅坍塌、列車軌道位移等，災情持續擴大中。

▲台灣進入1990年代後，共有7起「芮氏規模7以上」強震，2024年4月3日的地震是繼921後最大規模地震。（圖／記者張志浩攝）
▲台灣進入1990年代後，共有7起「芮氏規模7以上」強震，2024年4月3日的地震是繼921後最大規模地震。（圖／記者張志浩攝）
1990年後，其餘芮氏規模7以上的地震，分別發生於：

📍1996年9月6日：台東縣蘭嶼地震站西方20.2公里，芮氏規模7.1，地震深度14.8公里，最大震度3級。

📍2004年10月15日：宜蘭蘇澳地震站東方101.8公里，芮氏規模7.1，地震深度91公里，最大震度5級。

📍2005年10月15日：宜蘭蘇澳地震站東偏北方204.3公里，芮氏規模7.0地震，地震深度190.9公里，最大震度3級。

📍2006年12月26日：屏東恆春地震站南偏西方40.2公里，芮氏規模7.0，地震深度44.1公里，最大震度5級。

📍2006年12月26日：屏東恆春地震站西方33.9公里，芮氏規模7.0，地震深度50.2公里，最大震度5級。

更多「0403花蓮大地震」相關新聞。

花蓮7.2強震恐觸動周邊斷層！專家：小心「規模8」海溝型地震發生

花蓮7.2強震921後最大！李錫堤：雙主震機率低　有感餘震持續3週

花蓮7.2強震「餘震大爆發」！規模5以上已10起　恐還有6.5至7餘震

花蓮7.2地震「雙北沒國家警報」！氣象署認了漏發　失誤原因出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞