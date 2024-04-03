花蓮強震威力逼近921！回顧台灣「規模7以上地震」 近28年共7起
2024年4月3日上午7點58分，花蓮外海突發芮氏規模7.2地震，威力逼近1999年芮氏規模7.3的「921大地震」，而據中央氣象署資料顯示，本起地震是台灣進入1990年代後第7起「芮氏規模7以上」強震，也是繼921大地震後，規模最大的地震。
記者張志浩／綜合報導
1999年9月21日，南投集集發生芮氏規模7.3地震，最大震度7級，地震深度只有8公里，共造成2415人罹難，5萬多棟房屋倒塌，是近30年最強地震，而第二名就發生在2024年4月3日，芮氏規模7.2、最大震度6強，地震深度15.5公里，造成房屋傾斜、民宅坍塌、列車軌道位移等，災情持續擴大中。
1990年後，其餘芮氏規模7以上的地震，分別發生於：
📍1996年9月6日：台東縣蘭嶼地震站西方20.2公里，芮氏規模7.1，地震深度14.8公里，最大震度3級。
📍2004年10月15日：宜蘭蘇澳地震站東方101.8公里，芮氏規模7.1，地震深度91公里，最大震度5級。
📍2005年10月15日：宜蘭蘇澳地震站東偏北方204.3公里，芮氏規模7.0地震，地震深度190.9公里，最大震度3級。
📍2006年12月26日：屏東恆春地震站南偏西方40.2公里，芮氏規模7.0，地震深度44.1公里，最大震度5級。
📍2006年12月26日：屏東恆春地震站西方33.9公里，芮氏規模7.0，地震深度50.2公里，最大震度5級。