房市／領先產業！信義房屋導入生成式AI助理Copilot
生成式AI面世以來引起產業關注，特別是微軟旗下生成式AI助理Copilot因其整合功能，被視為大幅提升企業生產力的利器。信義房屋致力於房產科技（Proptech）發展，不論DiNDON智能賞屋、一站式找房找房貸或是AI智能配案等數位服務皆引發同業仿效、帶動產業科技進化；近期再以領頭羊之姿正式導入生成式AI助理Copilot，成為產業界首家導入業者。
家庭消費中心／綜合報導
信義房屋早在2018年領先業界開始進行數位轉型布局，致力房產科技（PropTech）發展。透過觀察市場需求，將累積40年以上專業經驗與多元資訊整合，催生許多業界首創科技產品。如以自備款角度出發，協助消費者判斷自身買房條件的「一站式找房 找房貸」網站、整合賣方售屋多元資訊的「我家有多夯」、透過AI與大數據運用協助消費者過濾、配對精準找出需求房型的「AI智能配案」等等，對內協助加速工作流程、對外提供客戶更好的買賣屋體驗，不僅獲得使用同仁與客戶一致肯定，更屢獲數位奇點獎、創新商務獎等獎項肯定。
除帶動進化，信義房屋數位轉型更進行跨產業少見的龐大工程，清整百億筆資訊格式不一的數據，將其逐一統一、利於程式運用比對，在內部打造易獲取、可理解、能使用、質量佳、好管理的數據中台，助各部門時可順利汲取內部大數據資料庫，同時也助自行開發之AI模型順利運算，且持續進化、學習，創造一線客戶斡要率提升2倍以上的傲人成績。
信義房屋率產業之先，以科技工具為內外部提供精準需求，為房產業寫下諸多里程碑。除以技術實力自行開發工具外，立足於現有成績，信義房屋亦將持續著力數位轉型，不僅於房產業耕耘，更將關注全產業最新科技動態，此次透過Copliot等新技術引進，是希望透過提升內部工作效率與創新應用程度，進而推展應用至客戶服務面，持續帶動產業進化、開創新時代。