專家曝高雄人「買房特色」轟動武林　曾讓一票北部投資客慘賠出場

房市／全台創生團隊齊聚　台灣地方創生基金會再添新資源

▲台灣地方創生基金會舉辦「2024創生小聚暨中華開發資本合作啟動儀式」，現場匯聚全台團隊，熱鬧非凡。（圖／資料照片）
▲台灣地方創生基金會舉辦「2024創生小聚暨中華開發資本合作啟動儀式」，現場匯聚全台團隊，熱鬧非凡。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

台灣地方創生基金會日前舉辦「2024創生小聚暨中華開發資本合作啟動儀式」活動，集結了來自平台上全台各地的地方創生團隊，場面十分熱烈；致力振興台灣偏鄉的台灣地方創生基金會，成立三年來已匯集280組地創團隊，並為其成功媒合並共享各種資源、人脈、金流等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，今年基金會的重點計畫會放在「築底」和「拔尖」為主軸，持續廣召有潛力的地方團隊加入，提供資源並協助開展商業模式，穩固地方創生的基底。同時，針對相對成熟的團隊進行各項能力的提升，如：零售通路、公關行銷策略、表達能力等，讓團隊們足以面對社會政策以及市場考驗。

基金會在陳美伶的帶領以及全省不停歇的走透透，短短兩年多時間，逐漸串聯起全台各地創團隊，凝聚共識、通力合作，積極打造地方在地幸福生活。年度創生小聚就是一場為北、中、南、東各地的地創夥伴，提供異業學習、跨區交流的機會。

而台灣地方創生基金會發起人周俊吉先生也親臨現場，不僅肯定基金會兩年多來的突出表現，也對各地地創團隊的活力四射與能量滿滿感到驚艷與欣慰。

基金會平台持續吸引各地的團隊加入，擁有強大的資源夥伴是重要因素之一。今年，中華開發資本正式成為基金會的資源夥伴一員，中華開發資本總經理南怡君親臨現場與基金會簽下「共同打造在地幸福體驗合作備忘錄」。並於現場與環境友善種子執行長王書貞透過對談的方式，傳遞中華開發資本致力推動地方創生決心，同時也帶領資本同仁與地方團隊互動，透過彼此的流動，產生幸福和成就感。

今年的創生小聚除了讓團隊齊聚一堂外，重頭戲就是新舊團隊交替上台介紹自己，並於兩分鐘內自我表達。團隊們各自發揮創意，善用特色道具、穿戴上專屬背心與頭飾；甚至帶來各種別具意義的旗幟，輔以令人印象深刻的介紹語，充分展現出台灣社會深藏於民間的龐大能量與人文底蘊。

地方創生已邁入第五年，台灣充沛社會力的源源不絕與推陳出新，在地方創生領域中嶄露無遺，陳美伶強調，歡迎更多志同道合的企業或夥伴，踴躍加入地創基金會的團隊平台，攜手為打造在地幸福生活的目標大步前進！

房市／領先產業！信義房屋導入生成式AI助理Copilot

房市／信義房屋不動產株式會社　助日打造永續居住環境

房市／信義房屋獎學金不間斷　助偏鄉近6千名學童求學

房市／信義房屋調查：民眾看好房市比例2年新高

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞