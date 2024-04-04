房市／全台創生團隊齊聚　台灣地方創生基金會再添新資源

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基金會在陳美伶的帶領以及全省不停歇的走透透，短短兩年多時間，逐漸串聯起全台各地創團隊，凝聚共識、通力合作，積極打造地方在地幸福生活。年度創生小聚就是一場為北、中、南、東各地的地創夥伴，提供異業學習、跨區交流的機會。
而台灣地方創生基金會發起人周俊吉先生也親臨現場，不僅肯定基金會兩年多來的突出表現，也對各地地創團隊的活力四射與能量滿滿感到驚艷與欣慰。
基金會平台持續吸引各地的團隊加入，擁有強大的資源夥伴是重要因素之一。今年，中華開發資本正式成為基金會的資源夥伴一員，中華開發資本總經理南怡君親臨現場與基金會簽下「共同打造在地幸福體驗合作備忘錄」。並於現場與環境友善種子執行長王書貞透過對談的方式，傳遞中華開發資本致力推動地方創生決心，同時也帶領資本同仁與地方團隊互動，透過彼此的流動，產生幸福和成就感。
今年的創生小聚除了讓團隊齊聚一堂外，重頭戲就是新舊團隊交替上台介紹自己，並於兩分鐘內自我表達。團隊們各自發揮創意，善用特色道具、穿戴上專屬背心與頭飾；甚至帶來各種別具意義的旗幟，輔以令人印象深刻的介紹語，充分展現出台灣社會深藏於民間的龐大能量與人文底蘊。
地方創生已邁入第五年，台灣充沛社會力的源源不絕與推陳出新，在地方創生領域中嶄露無遺，陳美伶強調，歡迎更多志同道合的企業或夥伴，踴躍加入地創基金會的團隊平台，攜手為打造在地幸福生活的目標大步前進！