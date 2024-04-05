《麻辣鮮師》彭曉彤化療38次切子宮！養生度日卻又爆出「新病情」

IU來台灣了「心情爆炸好」！手指、臉頰愛心噴發　超可愛畫面曝光

▲IU（李知恩）準備來台舉辦2場演唱會。（圖／翻攝뉴스엔·Newsen YouTube）
▲IU（李知恩）準備來台舉辦2場演唱會。（圖／翻攝뉴스엔·Newsen YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓影視歌三棲女星IU（李知恩）今（5）日出發來台灣，為6日、7日在台北小巨蛋的演唱會做準備，她台灣時間12點現身仁川機場準備搭機，媒體、粉絲上午11點就在場守候，IU見到多人送機，比出各種愛心手勢擺拍，好心情溢於言表。

我是廣告 請繼續往下閱讀
IU的貼身保鑣早在藝人抵達機場前，就先到場維持秩序、觀察動線與確認人潮，IU於12點現身機場後，再由總計6名保鑣圍成人牆保護，她一路到出境大廳，對於媒體要求的「愛心」，也是大方擺出臉頰、手指愛心姿勢，離開前也不忘回頭跟大家說再見。

▲▼IU在6位保鑣的保護下順利搭機，一路上開心比愛心。（圖／翻攝뉴스엔·Newsen YouTube）
▲▼IU在6位保鑣的保護下順利搭機，一路上開心比愛心。（圖／翻攝뉴스엔·Newsen YouTube）
▲▼IU在6位保鑣的保護下順利搭機，一路上開心比愛心。（圖／翻攝뉴스엔·Newsen YouTube）
 
IU最後一次在台開唱，是2019年的林口體育館，相隔5年多再來台，這次場地升級至能容納1萬人的台北小巨蛋，2場2萬張門票70萬人瘋搶，1分鐘內就售罄；不少搶不到票的粉絲，2日就到小巨蛋6號門外夜排，只求能幸運買到少數的現場票券。

IU人氣非凡，演唱會門票供不應求，粉絲夜排遇到7.2強震，雖然心有餘悸，仍堅持守在現場搶釋出的票券名額，深怕有人不守規矩插隊，也自主發放號碼牌，據悉目前已超過40人在小巨蛋外守候。

IU是南韓少數演、歌實力兼具的女星，代表歌曲無數，《Good Day》、《You & I》、《Palette》、《Blueming》最受歡迎；主演的電視劇同樣成績不俗，《月之戀人－步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納酒店》都締造高收視率，同時跨足電影，出演坎城名導是枝裕和執導的《嬰兒轉運站》，該片亦獲得「坎城影展」金棕櫚獎提名。

2017年至2019年，IU已連續3年來台開唱，後因疫情中斷3年，這次睽違近5年再度來台，她非常開心，也很期待與台灣粉絲見面。

▲IU台北小巨蛋演唱會預計表演4小時，歌迷可好好期待。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）
▲IU台北小巨蛋演唱會將於6日、7日舉辦，預計表演4小時，歌迷可好好期待。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

4月追星／IU、CNBLUE南北開戰！SEVENTEEN、(G)I-DLE接手同歡粉絲

IU看到「義美小泡芙」燦笑大暴衝！台灣粉絲：知道4月6日要帶啥了

IU自爆食物「狂咬150下才吞」！驚人怪癖嚇壞牙醫：有負面影響了

金秀賢驚喜現身IU演唱會　嘶吼〈只有我不知道的故事〉慘遭無視

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞