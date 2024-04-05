IU來台灣了「心情爆炸好」！手指、臉頰愛心噴發　超可愛畫面曝光

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IU最後一次在台開唱，是2019年的林口體育館，相隔5年多再來台，這次場地升級至能容納1萬人的台北小巨蛋，2場2萬張門票70萬人瘋搶，1分鐘內就售罄；不少搶不到票的粉絲，2日就到小巨蛋6號門外夜排，只求能幸運買到少數的現場票券。
IU人氣非凡，演唱會門票供不應求，粉絲夜排遇到7.2強震，雖然心有餘悸，仍堅持守在現場搶釋出的票券名額，深怕有人不守規矩插隊，也自主發放號碼牌，據悉目前已超過40人在小巨蛋外守候。
IU是南韓少數演、歌實力兼具的女星，代表歌曲無數，《Good Day》、《You & I》、《Palette》、《Blueming》最受歡迎；主演的電視劇同樣成績不俗，《月之戀人－步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納酒店》都締造高收視率，同時跨足電影，出演坎城名導是枝裕和執導的《嬰兒轉運站》，該片亦獲得「坎城影展」金棕櫚獎提名。
2017年至2019年，IU已連續3年來台開唱，後因疫情中斷3年，這次睽違近5年再度來台，她非常開心，也很期待與台灣粉絲見面。
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