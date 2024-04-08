黃子佼擁未成年偷拍片！《一把青》連俞涵：不要再跟加害者說加油
資深主持人黃子佼被控性騷擾，又爆出購買「非法偷拍論壇」上百部影片、包括7部「未成年少女不雅影片」。繼演員林予晞開出第一槍譴責黃子佼之後，曾以《一把青》朱青獲頒金鐘獎「戲劇節目新進演員獎」的連俞涵，也在今（8）日凌晨發聲：「不要再跟加害者說加油了。」
記者黃雅琪／綜合報導
黃子佼被揭開非法行徑後，激怒各界出聲撻伐，今日凌晨金鐘獎演員連俞涵也不忍開轟：「實在太心疼受害者了，不要再跟加害者說加油了，加害者為什麼需要加油，他們要做什麼傷害他人的事情都直接去做了，犯罪後卻依然擁有那些同理與加油，對受害者來說是多麼內傷又讓人懷疑世界。」
連俞涵直言，加害者根本不配被任何人聲援，呼籲大家要站在受害者身邊：「善良放對地方，同理給對對象，不要鄉愿的為加害者找理由，從去年到今年以來這麼多新聞，真的都讓人覺得好難過，請站在受害人這邊，給她們力量，她們很勇敢，她們沒做錯任何事，對她們說加油、跟她們打氣才對，同理心請放在這裏。」
※【NOWnews 今日新聞
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