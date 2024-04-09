怪奇比莉Billie Eilish又破紀錄！非摯友也可看　短片破1.3億觀看

怪奇比莉上周在摯友限動中，就已經先貼出海底的照片以及「HIT ME」字樣為新專輯預熱，她昨晚在社群上激動寫道：「《HIT ME HARD AND SOFT》5月17日要推出了啊啊啊！不敢相信我現在正在打這段文字，我超級緊張又興奮！這次不會事先推出單曲，因為我想要讓你們一次體驗整張專輯！」此次專輯比莉再度與最佳音樂拍檔，同時也是親哥哥菲尼亞斯（FINNEAS）合作，她表示：「我和菲尼亞斯真的為這張專輯感到無比驕傲，等不及讓你們聽見了，愛你愛你愛你！」
距離怪奇比莉上一張專輯《怪樂的不得了》（Happier Than Ever）已經相隔3年，期間她為電影《Barbie芭比》打造的歌曲〈What Was I Made For?〉接連奪下葛萊美、奧斯卡與金球獎，更以22歲年紀成為史上最年輕獲得兩座奧斯卡的得主，再創事業新巔峰；此次將粉絲加為摯友的宣傳手法，讓她在發完第一波摯友限動後的兩天內就增加700萬追蹤者，截至目前為止已超過 1 千萬，展現粉絲對全新音樂作品的期待。
怪奇比莉以〈bad guy〉在樂壇走紅，還與哥哥為電影《007：生死交戰》創作出電影主題曲〈No Time to Die〉，該曲奪下奧斯卡「最佳原創歌曲獎」。她出道9年，已經拿下7項葛萊美獎、2項全美音樂獎、2項金氏世界紀錄、3項MTV音樂錄影帶大獎、3項全英音樂獎、2項金球獎、2項奧斯卡獎，她還是葛萊美獎史上最年輕的獲獎歌手，更是最年輕的「三冠王」（葛萊美獎、金球獎、奧斯卡獎），因此被外界譽為「地表最強00後」。