樂天桃猿借球場未果申請延賽！中職開出選項：斗六、台南可比賽
中職聯盟今（9）日表示，有關樂天桃園棒球場因草皮生長不佳，因此4月16日、17日主場二連戰無法如期使用，主場樂天球團因新莊、天母無法租借使用，經開會討論後向聯盟提出延賽申請。中華職棒聯盟秘書長楊清瓏表示，昨（8）日下午確認場地無法如期使用後，樂天球團隨即聯繫各球場進行租借協調，均無法如願，再次表達借場地的難度。現場與客隊聯繫轉達此事，當時雙方均互相理解難處而延賽。中職聯盟今天協調後，目前斗六、台南確認有場地可以配合賽事，就看樂天桃猿的抉擇。
記者吳政紘/綜合報導
不過，昨晚獅隊與聯盟討論後，認為可以再協助樂天球團尋找其他場地，除了原天母、新莊無法使用，賽務部也隨即聯繫中南部場地，其中洲際、嘉義市、澄清湖球場都因故無法借用，台南球場則因有二軍賽事需配合調整，亞太則是舉辦春季聯賽，斗六球場有球隊例行練球，確實多數球場無法配合16、17日賽事進行。
統一獅領隊蘇泰安除了主動提出「台南球場」可以提供樂天作為主場外，也希望比賽可以如期開打，甚至也提出大巨蛋等選項。
經協調後，斗六棒球場如有需求，球隊願意調整練球時間，配合樂天賽事進行。台南棒球場部分，獅隊也願意協助，不過需配合調整二軍賽事場地。目前聯盟已將斗六、台南兩個可使用球場選項提供給樂天球團選擇，讓賽事可以如期開打。
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