樂天桃猿4/16、17日跟統一獅之戰是否延賽！球團：敬請稍待
中職樂天桃猿今（10）日表示，針對昨日票務開賣，以及日前4/16、17日對戰統一獅比賽，因為中職檢測未過關，因此宣布延賽部分，樂天桃猿根據中華職業棒球大聯盟於4月8日公告的內容，正在進行場地聯繫，敬請球迷稍待。中職聯盟在8日邀集體育局、樂天桃猿球團、球員工會、審查委員前往現地勘查，審查委員一致認為草皮狀況仍不佳，局部區域仍有積水情形，因而宣布延賽，不過統一獅隊9日宣布「願租借台南球場」的心聲，希望不要延賽，中職聯盟介入協調，表示斗六、台南都可以比賽，就看樂天球團回應。
記者吳政紘/綜合報導
樂天球團領隊川田喜則，日前接受媒體訪問時提到，最近桃園球場的草皮生長狀況不錯，有機會朝16日回到主場開打的狀況邁進，不過才短短幾天，中職聯盟檢測後，樂天桃園球場仍無法獲得檢測過關。
樂天球團聲明如下：
針對昨日票務開賣讓球迷等候許久，造成不便深感抱歉，樂天球團將要求FamiTicket全網購票網改善，避免未來再次發生類似事件。
關於4月16、17日的賽事，樂天桃猿根據中華職業棒球大聯盟於4月8日公告的內容，正在進行場地聯繫，敬請球迷稍待。
未來安排於桃園舉行的賽事，中華職棒預訂於4月18日再次進行檢測，4月26日起的例行賽，將根據聯盟於18日複檢結果決定主場場地，售票時程將另行公佈。
因受球場改建影響，多次變更售票時間，造成球迷不便再次表達深深歉意。
樂天桃猿將持續與施工廠商配合並提供協助，讓桃園球場能夠儘快順利開賽。
樂天桃猿主場桃園球場因草皮生長不佳，因此導致主場開幕戰被迫要「流浪」，沒想到之後又發生延賽狀況，讓不少球迷不滿，統一獅球團也罕見發聲表示願意租借台南主場，領隊蘇泰安也表示，也可以改在大巨蛋進行賽事。
雖然中職聯盟也出面協調，但最後主場的決定權仍在樂天桃猿球團身上，就要看樂天官方如何決定。
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