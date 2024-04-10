專家曝台南人「買房特色」有股傲氣　有錢人只住東區！和這點有關

台北市危老案10%都失效！小型基地最慘　專家曝1關鍵嚇跑地主

▲台北市累計核准920件危老重建案，但其中96件已失效，當中以未達150坪的小型基地開發案最多。（圖／資料照片）
▲台北市累計核准920件危老重建案，但其中96件已失效，當中以未達150坪的小型基地開發案最多。（圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

403花蓮7.2地震，全台各地多處房屋震出裂痕、樑柱斷裂及鋼筋爆露等受損災情，再次引發老屋危樓重建議題的關注。然而台北市逾7成屋齡超過30年以上之老宅，觀察北市累計核准920件危老案，有96件、約10%已失效，，當中以未達150坪的小型基地開發案最多。專家分析，每坪造價高達35萬元，是讓地主退步的主因。

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根據台北市建管處最新統計資料顯示，北市共累計核准920件危老案件，其中96件危老備註失其效力，以中山區、中正區及大同區為大宗。而失效案件更有71件為面積未達150坪的小型基地開發案，顯示迷你基地危老案件推動充滿困境。

▲台北市危老核准個案失其效力案件數。（圖／信義房屋提供）
▲台北市危老核准個案失其效力案件數。（圖／信義房屋提供）
迷你基地危老案3大困境　造價成本每坪35萬嚇跑地主

安信建經總經理張峰榮對此表示，危老條例實施至今已6年，受建商青睞的中大規模經濟之危老重建案皆已陸續成案。而小面積危老案在重建中往往會面臨「營造成本過高」、「施工難度高」、「廠商無意承攬」等3大難題，導致重建案往往無疾而終。近期因強震不斷，陸續接獲地主希望個案重啟需求，找到安信經建協助「全案管理」重建，落實危老重建居住安全夢想。

張峰榮補充表示，小面積的開發案本來造價成本就高，面臨造價大幅上揚，每坪造價成本超過35萬元大幅超出地主的預算，容易使屋主打消重建意願；其次，因「連棟建築」、「巷道較狹小」等共通點，造成營造施工難度較高，不僅易造成鄰損，嚴重狀況還可能造成工程停擺；最後，在無不動產業人派資源之支撐，較難找到品質優良的營造廠承接，拖到重建期效屆滿的情事便會發生。

安信建經以台北市中正區信義路二段，基地面積不到百坪的危老重建個案為例，原為位處於狹小巷弄之中的48年透天老宅，透過安信「全案管理」運用信義集團及公司的營造資源，全力支持較小基地的興建。

動工前當地的預售行情每坪約120~130萬元，實際預售每坪已超過140萬元，預售款不僅可全額清償興建成本，扣除地主自住部份仍有獲利。此案預計今年完工，將打造成地上10樓、地下2樓的嶄新耐震智慧住宅。

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