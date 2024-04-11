水原一平涉賭案從春訓吵到開季！大谷翔平終獲證自己是「受害者」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，在大聯盟開季前被捲入前翻譯水原一平涉賭案，風波延燒逾三個禮拜，近日案情傳出新進展。根據美國媒體《TMZ》報導，來自美國聯邦調查局的消息指稱，大谷翔平不僅沒有參與非法簽賭，更是詐欺案的受害者，而前翻譯水原一平將會被起訴。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
美媒《TMZ》的消息來源指出，聯邦調查局自事件爆發後即展開調查，得出的結論是水原一平在說謊，大谷翔平不僅對賭債毫不知情，連自己的存款遭盜領也完全被蒙在鼓裡，種種皆打臉水原先前「大谷幫忙還債」的說詞。調查結果也符合大谷翔平在上個月記者會中的聲明，當時他明確表示自己從未下注。
該篇報導也指出，聯邦調查局認為大谷翔平並未涉及任何不法行為，與賭博行為也沒有絲毫沾邊，證明大谷並無涉入這起事件，若內容屬實，將還給風波纏身逾三周的大谷翔平一個大大的清白。
至於水原一平的下場將會如何，自從他被道奇球團解雇後，甚少人知道他的下落。根據紐約時報引述知情人士說法，指出水原一平正在進行認罪協商，相關調查已經接近尾聲，大谷翔平是共犯的猜測也被諸多證據瓦解。
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