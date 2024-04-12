人物／中山大學校長鄭英耀接教育部長！教育界看好：最適合人選

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭英耀出身澎湖馬公市案山里，自幼就隨父母移居高雄，其學歷背景為台灣教育學院輔導系學士、高雄師範學院教育研究所碩士、政治大學教育研究所博士，專長領域為教育心理學、創意思考教學、教育管理等，2016年獲科技部傑出研究獎。
經歷部分，鄭英耀曾任小學老師，在1985年就進入中山大學教育研究所任教，並於該校歷練過教育所所長、學務長、社會科學院院長、行政副校長，在2016年當選中山大學校長，至今已近8年，幾十年來都沉浸在教育領域；他在擔任中山大學校長期間，治校成績斐然，幫助中山大學成功申設學士後醫學系並創設醫學院，盼改善南北醫療資源不平衡的問題，並設立半導體學院重點科技研究學院，以及使中山大學名列首波雙語標竿大學。
而他於任教期間，曾被謝長廷和陳菊2任高雄市長分別借調擔任教育局長，因此被視為「高雄幫」，此外，賴清德當年擔任行政院長時，就曾傳出鄭英耀獲府院高層賞識，2018年間更數度被點名為擔任教育部長的熱門人選。
大學問執行長魏佳卉接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，教育界年後就一直在傳會由鄭英耀接任教育部長，他的行政與學術經歷豐富且完整，高雄教育端也有在地聯盟，相信他對於地方教育事務嫻熟，背景大概只缺技職，只要上任後補個技職背景的次長輔佐就可以了，教育界相當看好他接任教育部長，認為他確實是最適合的人選。
魏佳卉呼籲新部長上任後，立即召開第9屆全國教育會議，盤點各教育階段資源與問題，針對教育政策進行總檢討；而先前台灣教育智庫也提出台灣教育正面臨的5大議題，包括「108課綱」、「技職教育」、「高等教育」、「私校轉型與退場」、「境外生與國際人才」等課題皆待解決。
黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝曾指出，高教因急速擴張而平庸化，中教未落實性向輔導，造成學用落差大，「人才培育失衡」則是老問題，產業界不斷喊缺才缺工，認為目前僵化的教育制度與教學方式，很難培養跨領域創新人才。
全教總日前呼籲新政府與新國會能務實面對教育問題，正視技職弱化、資源分配不均等問題，以務實的態度與作法，深化教育公共化，以改善教育環境、提升教育品質；並針對新任部長提出6大建言，期許部長成為所有教師的後盾、力挺現場教育人員。
其他教團則提到，現今台灣高教面臨嚴峻挑戰，頂大國際排名不斷下降，許多私立大校專校院因為招不到學生而面臨退場，急需一位對高教具有宏觀思維的人來執掌教育部。大專院校面對少子化衝擊，無法存活，該如何增加生源、資源、以及衍伸出學費是否該調漲等問題，皆迫在眉睫。
專長在國民教育的現任部長潘文忠，在任時做出一番亮眼成績，但教育界始終認為他在病入沉痾的高教議題上，仍舊未具大刀闊斧推動的能力，因此，新政府敲定由大學校長出身的鄭英耀出線，也許是看中他對於高教領域的熟捻，期待他出手搶救高教發展、人才培育失衡等老問題。