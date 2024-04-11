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反町隆史約談老婆：聊了很多！跟松嶋菜菜子拍新《GTO》滿開心的

▲反町隆史（右）1998年跟松嶋菜菜子因《麻辣教師GTO》相識相戀，2人過了26年再合作推出《麻辣教師GTO Revival》。（圖／friDay影音）
▲反町隆史（右）1998年跟松嶋菜菜子因《麻辣教師GTO》相識相戀，2人過了26年再合作推出《麻辣教師GTO Revival》。（圖／friDay影音）

記者陳雅蘭／綜合報導

日劇《麻辣教師GTO》1998年甫播出就受到觀眾喜愛，男女主角反町隆史、松嶋菜菜子還因此假戲真做結為夫妻；相隔26年，原班人馬再續前緣推出《麻辣教師GTO Revival》，反町隆史受訪表示開心再與老婆尬戲，也希望台灣觀眾能支持作品，同時透露難忘中山足球場，喊話大家請再邀約他來台，「我一定會飛過去」。

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▲▼反町隆史（上圖，下左）覺得《麻辣教師GTO Revival》在2024年推出，別具意義。（圖／friDay影音）
▲▼反町隆史（上圖，下左）覺得《麻辣教師GTO Revival》在2024年推出，別具意義。（圖／friDay影音）
▲▼反町隆史（上圖，下左）覺得《麻辣教師GTO Revival》在2024年推出，別具意義。（圖／friDay影音）
 
反町隆史出道前，曾隸屬傑尼斯事務所（現為：星達拓娛樂）的旗下練習生，主要工作為擔任團體「光GENJI」的伴舞，但時間維持不久；離開傑尼斯後，他跑去拉麵店打工，偶爾接接模特兒的拍攝，因為身高181公分的優勢，反町隆史還曾出席過巴黎時裝週。

除了走秀，反町隆史也會唱歌、作詞，直到1994年7月參演《愛情麻辣燙》，正式當演員出道；隔年1998年拍攝電視劇《麻辣教師GTO》成名，他還跟劇中合作的對手松嶋菜菜子擦出愛火，2人在2001年宣布結婚，隔年NHK大河劇《利家與松》是夫妻倆最後一次合體共演；去年11月，2人相隔21年罕見合體拍廣告；今年再於《麻辣教師GTO Revival》尬戲。

1998年，《麻辣教師GTO》最後一集曾在日本締造35.7%的收視率，隨著時代變遷、收視習慣的改變，2024年《麻辣教師GTO Revival》在日本TVer上架後表現亮眼，首週播放超過370萬次觀看，是該平台正式營運後，單集特別篇日劇的最高紀錄

對於過了26年再演出《GTO》的「鬼塚英吉」，反町隆史覺得在2024年網路社群時代的崛起之際推出《麻辣教師GTO Revival》，是想讓學生在新的時代碰到問題時，可以勇於表達自己的想法，「這會是很有意思的一件事，這我自己的猜測，《麻辣教師GTO Revival》睽違26年重新登場，或許是想為現代的孩子傳達某些訊息吧」。

反町隆史這次再與老婆共演，他很開心松嶋菜菜子飾演的「冬月梓」能在26年後讓更多觀眾看見，也透露跟老婆於家中、片場聊了不少，加上飾演學生的演員、熟悉的老面孔出現，「現場拍攝的時候很開心」。

▲反町隆史曾來過台灣2次，希望有機會來第3次。（圖／friDay影音）
▲反町隆史曾來過台灣2次，希望有機會來第3次。（圖／friDay影音）
反町隆史認為《麻辣教師GTO Revival》過了26年再復活，雖然故事背景在日本，對台灣觀眾有些文化差異，但不論感受如何，「受到大人關愛的孩子，還有老師由衷愛護的學生，願意為學生挺身而出，都會希望有一位像這樣的老師，希望大家一定要收看！」

反町隆史曾來過台灣2次，對中山足球場印象深刻，許願還要再來，他說：「我還想去第3次，只要大家願意找我，我一定會飛過去，拜託大家囉。」

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