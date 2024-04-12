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水原一平賭性堅強！3年內賭博投注高達19000次　總共狂輸58億以上

▲大谷翔平前翻譯水原一平3年內投注高達19000次。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平前翻譯水原一平3年內投注高達19000次。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美職洛杉磯道奇日籍好手大谷翔平前翻譯水原一平，今（11）日遭到美國聯邦調查局起訴，他涉嫌盜領大谷翔平資金高達1600萬美元（5億）以上而水原一平投注次數3年內高達19000次，就有如他所說的，他有「賭博成癮」的狀況，一次最大賭注為16萬美元（約515萬台幣），而他最少每次會下注10元美金以上，這中間的幅度之寬難以想像，而他累積輸掉的金額高達1億8290萬美元（約台幣58億）以上，真的是「豪賭一平」。

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水原一平在韓國海外賽賽後，向道奇全隊坦承自己有「賭博成癮」的症狀，而他也真的很敢下注，根據美國媒體《Front Office Sports》統計，水原一平至少下注每次10元美金以上，但他平均下注高達1萬2800美元（約41萬台幣），開賭不手軟，且下注賽事玲琅滿目。

水原一平從2021年開始跟南加州一家博弈公司來往賭博，3年內共下注19000次以上，並且還有一次下注高達16萬美元（約515萬台幣），賭性堅強。

另外水原一平也總共輸了高達1億8290萬美元（約台幣58億）以上，並且光是賭錢就損失高達4000萬美元（約台幣12億）以上，真的是很敢下注。

大谷翔平在日前開記者會，透露自己是受害者，直到韓國海外賽，才知道自己的辛苦錢都被好友「轉走」，而他多次指控水原一平是騙子，並且對球團、大谷、經紀人等都說謊，導致自己陷入窘境。

水原一平涉賭資料整理：

平均賭注：約1萬2,800美元

最大賭注：約16萬美元

最小賭注：約10美元

輸掉的賭注總額：1.829 億美元

淨虧損：4,070萬美元

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