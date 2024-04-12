主場桃園球場遲遲未能啟用！樂天桃猿：對於外界提供意見虛心接受

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樂天桃猿「流浪」接近2週以上，下週16日開始在台南球場為「主場」，還要繼續「流浪」，並且也無法順利回到桃園主場比賽。
有媒體質疑，樂天桃猿球團並未盡力協助桃園市政府完成球場改建，對此，桃園市政府體育局表示，樂天桃園棒球場改善工程自規劃階段即由市府與樂天育樂公司共同合作，感謝樂天球團提供各種專業建議，施工廠商也透過樂天球團邀請日本樂天金鷲球團場務專家來台指導；過程中經由市府、樂天球團與施工廠商的共同協商，相關施作也充分溝通，全心全力投入改善球場。 體育局強調，讓場地符合中職比賽標準，是所有參與各方共同的目標。
對於球場尚無法開打，體育局也表達歉意，外界對場地的檢視都是為了球賽、為了球員好；各界的評論，體育局皆予以尊重並虛心接受，也會繼續努力，儘快讓球場符合中職聯盟的比賽標準。
樂天桃猿聲明：
針對樂天桃園棒球場改善工程，樂天球團與桃園市政府在行政、技術與工程整合上相互給予最大協助，以最快時間發包相關工程予專業團隊，過程中雙方充分溝通，全力投入整修工程，期待樂天桃園棒球場能夠儘快以嶄新面貌迎接10號隊友及桃園市民。
對於各界提供的意見，樂天公司皆虛心接受，感謝行政院體育署與桃園市政府的協助，樂天球團與桃園市政府會繼續努力，密切溝通、合作，讓球場改善工程儘速完成，以符合中華職棒的比賽場地標準。
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