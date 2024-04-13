預售新建案賣到爆！專家：1錯誤打炒房政策釀禍 房價修正不樂觀
據統計，從去年10月至今年1月，台灣已經連續４個月的預售單月揭露量都超過一萬件，預售平均成交單價為每坪43.9萬元，較2021年7月的34.5萬元，貴了9.4萬元。預售新建案近期賣到爆，馨傳不動產智庫執行長何世昌形容，新建市況不是嚇到吃手手，「而是嚇到把曲棍球吞掉的地步了」，認為主要關鍵是1錯誤打炒房政策產生「鎖籌碼效應」釀禍，對今年房價修正感到不樂觀。
記者徐銘穗/綜合報導
何世昌指出，去年號稱史上最重打炒房的「平均地權條例」修正上路，就一直提醒打房政策會出現反效果，尤其是「預售屋禁止轉售措施」必然產生「鎖籌碼效應」，而且新建案市場「鎖籌碼效應」，可能會比中古屋的「鎖籌碼效應」的後果更嚴重。
他說明，中古屋市場雖然因房地合一稅也產生「鎖籌碼效應」，但在某一區域內它會持續釋出。但新建案除了新興重劃區供給量會不斷釋出外，開發成熟區域供給不穩，因此對鎖定購屋區域的買方來說，因為不曉得下個建案要等到猴年馬月才會出現，搶不到就GG，讓「鎖籌碼效應」加劇。
何世昌表示，持平的說「預售屋禁止轉售措施」的確杜絕投資客、炒房客短進短出，但反而讓預售屋更好賣了，因為真心想買的自住客會搶更兇。或許有人會說買不到預售屋，幹嘛不去買中古屋？他指出，有的人非買新房子不可，再者，新建案又有一大批買方不只認定區域，而且還認定品牌，因此他們的選擇更少，以致於部分品牌建商的建案一開賣就搶翻天。
至於房價部分，何世昌指出，他個人對於今年房價出現修正的看法是較不樂觀的，直言倘若政府沒有足夠勇氣，針對錯誤的打房政策作出調整，除非經濟或政治面出現重大動盪、讓人心恐慌而使買氣潰散，否則房價可能會繼續走揚。