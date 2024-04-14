陳芳語準備廝殺吳卓源！Keanna參戰爆料「她和謝和弦錄音室做X」

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Keanna昨日又爆出猛料，她引用陳芳語說過話，「妳一副被欺負的受害者樣說 : 其實一直都很想要開podcast，但是怕太危險，會飛太遠。」Keanna表示自己舉雙手贊成陳芳語開，並請求對方邀她一起，因為想當面詢問：「為什麼在Terry的錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」諷刺她「欺負人方面，妳也不遑多讓呀！」
Keanna貼文一出後，網友開始瘋猜故事主角，有網友指出前室友加上抽大X就是在說謝和弦，暗指陳芳語和謝和弦發生過關係，「大瓜呀寶貝」、「拜託姊一天一瓜，我準備好了」、「有夠無恥，難怪要搞妳IG就是怕被爆料吧」、「好想看血流成河」。此外，有網友提醒她最好有證據證明，不然可能會被告，「這事會被吉喔，要是前室友否認就危險囉」，Keanna也正面回應「我既然會知道這事，怎麼會沒證據 ? 是吧～」讓吃瓜網友們坐等後續發展。
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