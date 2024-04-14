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陳芳語準備廝殺吳卓源！Keanna參戰爆料「她和謝和弦錄音室做X」

▲陳芳語（左）才準備廝殺吳卓源，Keanna參戰大爆陳芳語曾與謝和弦發生關係。（圖／陳芳語、Keanna IG）
▲陳芳語（左）才準備廝殺吳卓源，Keanna參戰大爆陳芳語曾與謝和弦發生關係。（圖／陳芳語、Keanna IG）

記者薛羽彤／綜合報導

「鄉民老婆」吳卓源因介入朱軒洋和網紅Cindy的戀情，遭到網友撻伐，過往爭議也被起底，昔日好友E.SO、ØZI、陳芳語（Kimberley）疑似都與她鬧翻，連謝和弦前妻Keanna也來參一腳。昨（13）日Keanna更爆出昔日陳芳語在錄音室趁著她離開後，與謝和弦發生關係。

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▲陳芳語身穿性感服裝力挺同志大遊行。（圖／陳芳語IG）
▲陳芳語被Keanna爆料與謝和弦在錄音室，發生過關係。（圖／陳芳語IG）
吳卓源被爆出當小三後，昔日閨密陳芳語在Threads上發文透露，自己一直被壓迫，被同一個人欺負，卻沒人能幫忙，似乎有很多話想說，「其實一直都很想要開podcast，但是這樣太危險，我會飛太遠」，引起網友瘋狂聯想。而謝和弦前妻Keanna也來參一腳，「吳的人設崩壞，身為受害者之一，我期待很久的畫面終於出現了！瓜子正拿起來嗑準備看假面閨密廝殺的好戲，被戀童變態小寶寶新聞給我直接碾壓！現在沒人在乎『長髮郭台銘』坐誰大腿了，最不爽的應該是刺了兩刀準備大開殺戒的金柏利。」

▲Keanna昨（6）日也在IG分享「關於我可能讓你很意外的point」，其中一點就寫道「已婚時曾被要求3P，我死不答應，對方還生氣」。（圖／翻攝Keanna、謝和弦IG）
▲Keanna爆出謝和弦與她在一起時，曾和陳芳語在錄音室發生關係。（圖／翻攝Keanna、謝和弦IG）
Keanna昨日又爆出猛料，她引用陳芳語說過話，「妳一副被欺負的受害者樣說 : 其實一直都很想要開podcast，但是怕太危險，會飛太遠。」Keanna表示自己舉雙手贊成陳芳語開，並請求對方邀她一起，因為想當面詢問：「為什麼在Terry的錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」諷刺她「欺負人方面，妳也不遑多讓呀！」

▲Keanna引用陳芳語說過的話。（圖／陳芳語Threads）
▲Keanna引用陳芳語說過的話。（圖／陳芳語Threads）
Keanna貼文一出後，網友開始瘋猜故事主角，有網友指出前室友加上抽大X就是在說謝和弦，暗指陳芳語和謝和弦發生過關係，「大瓜呀寶貝」、「拜託姊一天一瓜，我準備好了」、「有夠無恥，難怪要搞妳IG就是怕被爆料吧」、「好想看血流成河」。此外，有網友提醒她最好有證據證明，不然可能會被告，「這事會被吉喔，要是前室友否認就危險囉」，Keanna也正面回應「我既然會知道這事，怎麼會沒證據 ? 是吧～」讓吃瓜網友們坐等後續發展。

▲Keanna爆料陳芳與謝和弦發生過關係。（圖／keanna_taiyh_kt IG）
▲Keanna爆料陳芳語與謝和弦發生過關係。（圖／ keanna_taiyh_kt IG）

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