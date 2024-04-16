一表看高雄12區新屋、中古屋價差　「這4區」1新屋可買2中古屋

我是廣告 請繼續往下閱讀
仁武區價差最小 新舊屋每坪價差5萬有找
而價差最小的區域為仁武區，每坪價差僅4.9萬元，價差幅度約2成，其次為楠梓區，每坪價差約6.4萬元，價差幅度約3成，另外觀察也發現，高雄近一年來，新屋與中古屋平均價差幅度，亦縮減了近1成左右。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年建設議題紅利豐沛，房市價量一路向前衝，市區新屋均價已直奔3字頭起跳，中古屋也跟上腳步補漲力道強勁，因而縮短了兩者間的價差。這尤其在議題受惠區表現會更為明顯，如價差最小的仁武區及楠梓區，皆具備台積電與產業園區、新興重劃區等開發利多，帶動推案量大增，新案助攻中古房價上揚，且因該區中古房價基期較低，價格也更具補漲空間，同時該區大樓買氣多集中於重劃區內，重劃區內中古物件平均屋齡仍偏新，與新屋價格落差也會較小。
價差小新舊皆可挑 價差大挑這CP值高
各區新屋與中古屋價差大不同，購屋族如何挑選才精省！李家妮也建議，價差小新舊皆可挑，價差大中古CP值高，以價差小的生活圈，新舊屋價格因為落差不大，對購屋族來說選擇性也更大，因此買新或選舊，可視預算與需求偏好選擇皆可，如為價差較大的商圈，普遍多為舊市區物件，可享有市區機能、物件選擇性亦多元，不過市區新屋相對價高，對著重機能、預算又有限的購屋族來說，可考慮以價格親民好入手的老公寓、華廈物件卡位市區，CP值頗高。