「那個女生Kiki」買下40坪房！壓力爆棚失眠2個月：都在想房貸
Youtuber「那個女生Kiki」昨（15）日在粉絲專頁上開心的發文跟粉絲們宣佈，「我終於買房了！有了自己人生中的第一間房子！」並透露自己其實在兩、三年前就有這個想法，雖然現有的工作室空間很棒，可是因為東西越來越多，空間也開始不夠用，一直想要有更大的空間，就可以拍攝更多不一樣的企劃。如今好不容易達成目標後，Kiki卻也因此失眠了一、兩個月，引起粉絲關注。
記者洪生儒／綜合報導
Kiki開心的發文跟大家分享買房的消息，「從18歲打工存錢到現在，終於擁有了屬於自己的一間房子，真的好感動！」並透露其實兩三年前就有這個想法，頻道也經營了6年多，一直想要有更大的空間，也可以拍攝更多不一樣的企劃，在身邊的朋友跟長輩鼓勵之下，她也多去看房學經驗，「所以這段時間工作我有空就會去看房，也謝謝Ted哥教了我很多，一路歷經期待、撞牆、心灰、再度期待的過程」，在看了快上百間的房之後，終於找到合適的房子（約40坪，屋齡10年內）。
在努力擠出頭期款之後，Kiki也正式簽約成為「房貸少女」，在與粉絲們分享好消息雖然很開心，但她同時也很緊張，「以前聽人家說買房之後會壓力大到失眠，我還不相信，結果我整整失眠了一、兩個月，每天睡前都在想房貸、裝潢的事情，但是我相信一切都是過程！」也因為買房的關係，讓Kiki更有努力工作的動力，最後她也透露，「目前房子還在設計階段，有什麼想法也歡迎分享給我喲！拿到屬於自己的鑰匙好感動。」
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