CoCo檸檬奇遇桔「第2杯10元」！星巴克、鶴茶樓「買一送一」

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CoCo都可「檸檬奇遇桔」以清爽檸檬汁加入現壓金桔，獨家調和奇亞籽、與蜂蜜風味的Q彈蜜香凍，最後還以話梅提味，酸甜滋味讓粉絲都吶喊「真的清爽好喝」、「夏天超級適合」。今天4月17日適逢CoCo都可週三好友日，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「檸檬奇遇桔第2杯10元」優惠，現省40元。
提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限4月17日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克：截圖迪士尼「買一送一」最後一天
星巴克開搶聯名迪士尼第二波週邊商品啦！星巴克4月17日最後一天，截圖「尋找迪士尼好友」活動，開喝「買一送一」好友分享日優惠，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，於當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌鶴茶樓：今一日限定「買一送一」
鶴茶樓邁入第四年與台灣藝術插畫家SALMO聯名，全新推出「4週年特別版杯裝」，經典復刻墨綠色搭配中西合璧的幽默插畫，打造3款詼諧的專屬聯名杯膜。同步回歸開賣春季限定「蓮霧蘭香綠茶」，4月17日一日限定，凡購買「蓮霧蘭香綠茶」即贈「私藏古法茶」類任選1杯(M)，優惠僅限到店購買，每人限購2組。