NBA附加賽／勇士護框表現不佳　菜鳥中鋒TJD成為「弒君」關鍵角色

金州勇士重建之路再度面臨考驗！老將Chris Paul已邁入遲暮恐出走

▲金州勇士Chris Paul已邁入遲暮恐出走。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士Chris Paul已邁入遲暮恐出走。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA金州勇士隊又是一個失望的球季，今（17）日勇士在附加賽以94:118不敵沙加緬度國王，今年花大錢迎來老將Chris Paul，導致金州勇士本季光是豪華稅就需要繳1.728億美金（約54.2億台幣），而他也沒有打出應該有的身價，勇士隊甚至加速「老化」，今年只有打附加賽的命運，而勇士隊歷年附加賽0勝3敗，Chris Paul儘管再有雄心壯志，可能也要跟總冠軍說再見，因為勇士隊很可能不跟他續約，甚至Chris Paul就可能成為「遲暮之身」，回到自由球員身分，甚至若他不願接受老將底薪合約，可能就此退役。

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金州勇士「三巨頭」Klay Thompson、Draymond Green、Stephen Curry的薪資當然還是球隊主幹，但要回到勇士隊這樣的陣容，已經逐漸老化，「拆夥」可能是勢在必行，當然，若要開刀，先以Chris Paul為主的機會很高。

Chris Paul本季效益不佳　勇士可能跟他分手

Chris Paul本季超過3080萬美元的薪水，但實際表現不如預期，交易或釋出CP3，將會讓勇士隊有一些喘息的空間來重塑陣容。

數據說話　Chris Paul以替補來說作用不大

Chris Paul在更衣室難以發揮老將作用，從籃球層面來說，他在勇士的效果也並不如預期，場均貢獻9.2分6.8助攻，投籃命中率44.7%，三分球命中率38.3%。

勇士隊更別說在他只能出賽58場的狀況下，已經沒有以前那樣呼風喚雨的效益，若勇士選擇重建，Chris Paul只能接受被裁掉的命運。

選擇退役　Chris Paul可能要轉教練或離開NBA

在昔日「空拋之城」快艇隊主將Blake Griffin退役狀況下，Chris Paul可能會考慮退休，甚至會必須要被迫離開NBA，但他希望可以在退役前拿到總冠軍，若金州勇士不是他的最終站，可能湖人、快艇等球隊，是他可以選擇落腳的地方。

▲勇士隊本季在場上有Paul無Curry的時候，進攻效率值只有112.8．屬於聯盟後段班。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士隊本季在場上有Paul無Curry的時候，進攻效率值只有112.8．屬於聯盟後段班。（圖／美聯社／達志影像）
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