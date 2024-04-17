疑將過期肉吃下肚！4人花掉2萬多 和牛EMPEROR「不考慮賠償」
台中市頂級和牛燒肉名店和牛EMPEROR疑賣過期肉讓消費者吃下肚，市府法制局長李善植今天透露，申訴案件一天增加9件，有4人吃了2萬1000元，但業者仍堅稱「沒賣過期肉，絕不賠償」。衛生局長曾梓展指出，這些和牛原本標示冷藏肉，業者進口後改為冷凍，不能因此就自認適用冷凍相關規定。
記者顏幸如／台中報導
台中市高檔名店「和牛EMPEROR」驚爆賣過期肉，中市府法制局昨天公布已受理9件申訴案件，今天中午前累積到18件，其中有一組是6個人去吃，金額約2萬9000元、另有4個朋友一起去吃，消費金額約2萬1000元。18件中有5位消費者表示，使用後感到身體不適或腹瀉情形。
李善植表示，昨天市府主任消保官與業者溝通，業者仍認為他們沒有錯，所以「目前還沒有考慮賠償」。外界擔心負責人坂本拓也是日本人，始終不願出面說明，未來可能脫產出境，李善植表示，市府將要求公司繳納罰鍰、而非個人，若未如期繳納罰款，將會送行政執行。
衛生局長曾梓展透露，和牛EMPEROR公司今（17）日上午已透過email方式，將進貨、銷售、庫存的相關資料提交衛生局。但提交內容大多為日文，因此還需請日文專業的人士協助解讀，再核對現況是否無誤。如果提供的資料很完整且核對無誤，衛生局會考慮在適當的時機准許復業。
外傳日本和牛的賞味期限，與一般民眾所認定的保存期限有落差，導致「和牛EMPEROR」被誤解。曾梓展說，食物保存有統一規範。冷凍與冷藏的效期不一樣，冷藏一般規定是45天、冷凍是4到6個月。食品有不同的儲藏方式，冷凍的貨品從工廠出場時，就有固定冷鏈運送，不可隨意變動，業者不能將原本冷藏的貨品進口後私自改為冷凍儲存。就自認適用冷凍的法規。