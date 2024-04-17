五天內逾78萬旅客來泰國！潑水節效應夯 泰國總理大讚：巨大成功
泰國政府擴大舉辦潑水節活動，從4月12日至4月16日為期五天，並且本月在全國各地都有相關活動。泰國首都曼谷、北方孔敬府（Khon Kaen）和北方最大城市清邁（Chiang Mai）也因潑水節而吸引眾多旅客朝聖，泰國政府預估截至目前已迎來超過78萬名國際旅客參與潑水節，收益超過千萬元。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據泰國旅遊局數據，當地在五天內迎來超過78萬名遊客參與拉差丹嫩路和皇家田地區的活動。潑水節慶期間，不但邀請國際巨星范冰冰擔任宋干節女神，泰國總理也親自下場與民眾一起打水仗。面對觀光業亮眼佳績，泰國總理也形容「今年潑水節大獲成功。」
綜合泰國媒體報導，今年迄今泰國境外遊客造訪量已破千萬，創造超過5千億泰銖收益，截至目前為止，外國造訪泰國遊客數量共計有10,723,953人，收益逾5180億泰銖，這數目已恢復至2019年疫情爆發前的水準，讓泰國政府十分開心。
不過潑水節狂歡後同時也留下了成堆成山的垃圾，短短三天內曼谷市中心席隆（Silom）路，產生的垃圾超過33噸，而考山（Khaosan）路附近則產生的垃圾超過116噸。這些垃圾大部分是潑水節用具，如水瓶、水桶、塑膠袋、水槍。帕那空區市政清潔人員立即展開了該區域的垃圾清理工作，目前考山路及附近道路已恢復正常通行。