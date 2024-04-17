林口是全台豪宅密度最高區域！謝金河認證：感受到城市崛起的力量
財信傳媒董事長謝金河近日帶領財金文化的考察團，到林口看是Ai應用的邊緣運算（Edge Computing)，從飛捷，宏碁，凌華到研華，入住林口福朋喜來登。謝金河說，林口現在可能是全台豪宅密度最高的區域，林口正在寫傳奇，這次看的這兩天在林口充分感受到城市崛起的力量。
記者何哲欣／台北報導
謝金河今（17）日在臉書說，這兩天新聞報導龍潭居民抗爭，導致台積電一奈米工廠不來，有些居民後悔，感嘆未來土地可能只能種茶。也許這是當地居民一部分人的心聲，不過，產業帶動城市崛越的力量正在全台灣擴散，從台積電帶動中科，到頭份，竹南，在南部從台南，高雄到嘉義都可以感受到這個輻射的威力。
謝金河提到，這次來到林口，看了凌華，研華，尤其是研華在林口的總部，這些年大企業進駐林口，加上交通建設，林口的移入人口從1981年2.39萬人到現在超過13萬人，人口大量移入也帶動房地產市場，走過文化三路，房仲業者林立，這一帶建商如火如荼推案，林口成新北豪宅的一級特區，這可能是全台豪宅密度最高的區域。
謝金河也提到，外來人口移入也帶來新商機，他在三井Outlet的點水樓用餐，也看到滿滿人潮。在文化三路上，新的店家林立，很多著名的餐飲店家都來了，可以充分感受到人潮帶來錢潮的力量！