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簡嘉宏「浪子回頭」！悔悟人生的眼淚最動人　讓許總失望他放不下

▲簡嘉宏浪子回頭，坦言體會到珍惜這件事，是直到遇到人生的低潮之後。如今他只想和恩師許晉哲說一聲對不起。（圖／翻攝自桃園璞園領航猿YouTube影片）
▲簡嘉宏浪子回頭，坦言體會到珍惜這件事，是直到遇到人生的低潮之後。如今他只想和恩師許晉哲說一聲對不起。（圖／翻攝自桃園璞園領航猿YouTube影片）

記者黃建霖/綜合報導

「浪子回頭金不換」，璞園前球星簡嘉宏曾經是正在升起的台灣籃壇明日之星，當年卻因涉入賭、毒而自毀生涯。如今事過境遷，他已有所悔悟，並重新在另一個領域再起，他唯一悔恨、感到對不起的是當年從再興中學一路將他培育到職業隊的許晉哲總教練，一句「對不起，讓你失望了」，其中包含了多少感情。簡嘉宏希望自己的經驗能給如今的年輕球員教訓，珍惜舞台，不要犯同樣的錯誤。

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▲璞園前球星簡嘉宏曾經是正在升起的台灣籃壇明日之星，當年卻因涉入賭、毒而自毀生涯。如今他只想和恩師許晉哲說一聲對不起。（圖／翻攝自桃園璞園領航猿YouTube影片）
▲璞園前球星簡嘉宏曾經是正在升起的台灣籃壇明日之星，當年卻因涉入賭、毒而自毀生涯。如今他只想和恩師許晉哲說一聲對不起。（圖／翻攝自桃園璞園領航猿YouTube影片）
「璞園是建築起家，就是蓋房子，一定要先紮實的打好地基，這個房子才能夠屹立不倒。璞園精神影響我到今天，Never Give Up，我永遠也不會放棄自己，即使我經歷了這麼多，我也永遠不會放棄。」簡嘉宏在回首混亂生涯後，總結出的心裡話，說的不只是自己的生涯，更是他悔悟過去，體驗、摸索出來的人生哲學。

簡嘉宏曾是籃壇內線新星　球風兇悍、也是璞園4連罷功臣之一

簡嘉宏高中畢業於再興中學，大學則念臺灣師範大學，結束學生籃球生涯後，投入SBL超級籃球聯賽，畢業後曾先後為幼敏電銷、東風老鷹和璞園建築等隊打過球，也有一個不算短的職業生涯，從SBL第3季打到第12季，SBL生涯出賽226場，得到2595分和1092籃板，可說是一名有實力的4號位。

簡嘉宏身高196公分，主打內線，技術紮實、節奏特別，雖然高度以當時的禁區球員來說已經不是特別高，但他十分壯碩、又打得很強硬，因此在SBL已經很夠用。

而就一名從HBL開始就備受期待的新星來說，簡嘉宏的發展其實也不錯，拿過年度第六人和最佳進步獎，打過國家隊、也是璞園4連霸的核心成員。比較可惜的是他沒有全心投入在場上，後續更因為場下事件而毀了生涯發展。

先後涉賭、毒　簡嘉宏正值巔峰、心卻不在場上

在2016年簡嘉宏驚傳在賭場玩德州撲克遭警方逮捕，並與其他賭客依社會秩序維護法裁罰新台幣3000元，重傷形象。隔年又被警方抓獲在旅館中「拉K」，吸食K他命和使用二、三級毒品的咖啡包，這一年簡嘉宏也才30歲本該是正處生涯巔峰之齡，結果涉賭、毒，就此和最愛的籃球告別。

昔日的籃壇明日之星、SBL前球星簡嘉宏，驚傳在本月4日間，遭到警方發現他投宿於新北市一家旅館中，涉嫌拉K吸毒。（合成圖／翻攝自Wiki／社會中心翻攝 , 2017.07.07）
昔日的籃壇明日之星、SBL前球星簡嘉宏，驚傳在本月4日間，遭到警方發現他投宿於新北市一家旅館中，涉嫌拉K吸毒。（圖／NOWnews社會中心翻攝 , 2017.07.07）
當時擔任璞園領隊的張承中，感嘆簡嘉宏曾經是球隊的先發大前鋒，若想打還是能打，但其實在隊上時「心已不再場上」，才29歲就捲入賭博事件，還拿簡嘉宏當作反面案例，藉此奉勸球員不要碰賭。

日前桃園璞園領航猿在主場周賽事舉辦活動，特別找回當年的「璞園王朝」功臣陳信安、陳世杰、彭俊諺、林宗慶、黃啟峰等人，簡嘉宏也在這一天也回到球場，為學弟們加油打氣。

▲昔日球星簡嘉宏講到激動處也落下淚水，認為自己讓許晉哲失望了。（圖／翻攝自桃園領航猿YouTube影片）
▲昔日球星簡嘉宏講到激動處也落下淚水，認為自己讓許晉哲失望了。（圖／翻攝自桃園領航猿YouTube影片）
而璞園球團也相當有心地拍了一部影片，在其中簡嘉宏聊了自己在2017年之後的一些心路歷程，他感覺自己辜負了恩師許晉哲的栽培，講道動情之處還落下男兒淚，直言：「對不起讓他失望了！」

最感到對不起的是恩師許晉哲　簡嘉宏後悔讓他失望了

「有機會到這邊和大家聊天，我其實也想要藉這個機會和許教練說一聲謝謝，謝謝你栽培我的籃球生涯10幾年，他除了教會我打球之外，還教會我做人。當然之後發生了一些事情，相信許教練對我感到遺憾，或者是可能會．．有一點失望。」講到此處簡嘉宏哽咽、說不下去，難過的眼淚是為許總而掉，或許也是為自己而掉。

▲富邦總教練許晉哲輩份高，連韓國教頭、球員都90度鞠躬。（圖／記者葉政勳攝）
▲富邦勇士總教練許晉哲過去將簡嘉宏一手栽培成台灣籃壇球星，後者因賭、毒毀生涯，坦言對不起恩師。（圖／記者葉政勳攝）
「我就是想和許教練說一聲謝謝，然後對不起。」簡嘉宏認為自己沒有達到許總的期望，自己讓這位老師、教練失望了，回首生涯他真心感謝許總的栽培，也認為有些事情如果可以重來，他可能會做出不一樣的選擇。

昔日球星願意走出來聊曾經這些不堪的往事，其實很不容易，簡嘉宏如今也有自己的家庭了，生了兩個小孩。「簡熊」說，他會願意做這個簡單的採訪，其實就是想到自己除了許總，可能還讓很多人也失望了，想要出來給大家看一看，「也只是想和大家說一聲，我現在很好，所以請大家不用擔心。」

▲昔日球星簡嘉宏對人生悔悟，他感到最抱歉的就是恩師許晉哲。（圖／翻攝自桃園璞園領航猿YouTube影片）
▲昔日球星簡嘉宏對人生悔悟，他感到最抱歉的就是恩師許晉哲。（圖／翻攝自桃園璞園領航猿YouTube影片）
珍惜自己的羽毛從來不容易，簡嘉宏坦言自己是在經歷人生的低潮後才學會的，「因為我從小到大都是很順遂，國中、高中、大學到職業聯賽，一直都很順遂，拿下很多冠軍，所以我可能會覺得這些東西很簡單容易。」

珍惜舞台、珍惜家人、關心身邊的朋友，「當你做錯事情時，要把它當成一個警惕，以後就不要再犯一樣的錯誤就好了。」如今兩職籃提供的環境、薪資和球迷的支持都和過去大不相同，簡嘉宏希望如今職業球員要珍惜，畢竟這是他這7年來用淚水換來的經驗。

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