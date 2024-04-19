簡嘉宏「浪子回頭」！悔悟人生的眼淚最動人　讓許總失望他放不下

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簡嘉宏曾是籃壇內線新星 球風兇悍、也是璞園4連罷功臣之一
簡嘉宏高中畢業於再興中學，大學則念臺灣師範大學，結束學生籃球生涯後，投入SBL超級籃球聯賽，畢業後曾先後為幼敏電銷、東風老鷹和璞園建築等隊打過球，也有一個不算短的職業生涯，從SBL第3季打到第12季，SBL生涯出賽226場，得到2595分和1092籃板，可說是一名有實力的4號位。
簡嘉宏身高196公分，主打內線，技術紮實、節奏特別，雖然高度以當時的禁區球員來說已經不是特別高，但他十分壯碩、又打得很強硬，因此在SBL已經很夠用。
而就一名從HBL開始就備受期待的新星來說，簡嘉宏的發展其實也不錯，拿過年度第六人和最佳進步獎，打過國家隊、也是璞園4連霸的核心成員。比較可惜的是他沒有全心投入在場上，後續更因為場下事件而毀了生涯發展。
先後涉賭、毒 簡嘉宏正值巔峰、心卻不在場上
在2016年簡嘉宏驚傳在賭場玩德州撲克遭警方逮捕，並與其他賭客依社會秩序維護法裁罰新台幣3000元，重傷形象。隔年又被警方抓獲在旅館中「拉K」，吸食K他命和使用二、三級毒品的咖啡包，這一年簡嘉宏也才30歲本該是正處生涯巔峰之齡，結果涉賭、毒，就此和最愛的籃球告別。
當時擔任璞園領隊的張承中，感嘆簡嘉宏曾經是球隊的先發大前鋒，若想打還是能打，但其實在隊上時「心已不再場上」，才29歲就捲入賭博事件，還拿簡嘉宏當作反面案例，藉此奉勸球員不要碰賭。
日前桃園璞園領航猿在主場周賽事舉辦活動，特別找回當年的「璞園王朝」功臣陳信安、陳世杰、彭俊諺、林宗慶、黃啟峰等人，簡嘉宏也在這一天也回到球場，為學弟們加油打氣。
而璞園球團也相當有心地拍了一部影片，在其中簡嘉宏聊了自己在2017年之後的一些心路歷程，他感覺自己辜負了恩師許晉哲的栽培，講道動情之處還落下男兒淚，直言：「對不起讓他失望了！」
最感到對不起的是恩師許晉哲 簡嘉宏後悔讓他失望了
「有機會到這邊和大家聊天，我其實也想要藉這個機會和許教練說一聲謝謝，謝謝你栽培我的籃球生涯10幾年，他除了教會我打球之外，還教會我做人。當然之後發生了一些事情，相信許教練對我感到遺憾，或者是可能會．．有一點失望。」講到此處簡嘉宏哽咽、說不下去，難過的眼淚是為許總而掉，或許也是為自己而掉。
「我就是想和許教練說一聲謝謝，然後對不起。」簡嘉宏認為自己沒有達到許總的期望，自己讓這位老師、教練失望了，回首生涯他真心感謝許總的栽培，也認為有些事情如果可以重來，他可能會做出不一樣的選擇。
昔日球星願意走出來聊曾經這些不堪的往事，其實很不容易，簡嘉宏如今也有自己的家庭了，生了兩個小孩。「簡熊」說，他會願意做這個簡單的採訪，其實就是想到自己除了許總，可能還讓很多人也失望了，想要出來給大家看一看，「也只是想和大家說一聲，我現在很好，所以請大家不用擔心。」
珍惜自己的羽毛從來不容易，簡嘉宏坦言自己是在經歷人生的低潮後才學會的，「因為我從小到大都是很順遂，國中、高中、大學到職業聯賽，一直都很順遂，拿下很多冠軍，所以我可能會覺得這些東西很簡單容易。」
珍惜舞台、珍惜家人、關心身邊的朋友，「當你做錯事情時，要把它當成一個警惕，以後就不要再犯一樣的錯誤就好了。」如今兩職籃提供的環境、薪資和球迷的支持都和過去大不相同，簡嘉宏希望如今職業球員要珍惜，畢竟這是他這7年來用淚水換來的經驗。
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