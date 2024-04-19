簡嘉宏懊悔「讓恩師失望」！許總感嘆：他當年可塑性高、非常聰明

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我其實也想要藉這個機會和許教練說一聲謝謝，謝謝你栽培我的籃球生涯10幾年，他除了教會我打球之外，還教會我做人。當然之後發生了一些事情，相信許教練對我感到遺憾，或者是可能會．．有一點失望。」簡嘉宏哽咽、落淚地說，「我就是想和許教練說一聲謝謝，然後對不起。」
聽到愛徒對自己的悔恨和反省，許總稍早接受《NOWnews》訪問時表示，簡嘉宏其實非常有個性且早熟，但又是處理事情很容易衝動的大男孩，生涯早期他和左從凱被籃球界譽為第二對「朱哥龍哥」組合，可見外界對他們的期許。
「簡嘉宏是當時少見願意在禁區和對方肉搏戰的4號位，可塑性很高，而且真的非常聰明。」許總回憶說，自己當年除了在高中發掘簡嘉宏進入再興高中，後者也是自己在職業聯賽帶的第一批球員，「中華隊只有帶他打過U18亞洲青年盃，如果當年中華隊提早個幾年有歸化球員，他應該有機會入選中華隊。」
對於簡嘉宏對自己的深情告白，許總感嘆表示，「我其實是一個非常嚴謹的教練，不管帶什麼層級都是一樣，我不用球員在我帶他的時候喜歡我，我只希望他們能越來越好！我很感動嘉宏到現在終於瞭解我對他的期待，最重要的是知道他在家人的支持下重新開始人生的下一階段，而且現在過的很好。我期待在他準備好的那一天能和我這位老師、教練及再興學長再聚在一起！」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁