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簡嘉宏懊悔「讓恩師失望」！許總感嘆：他當年可塑性高、非常聰明

▲《肯尼NOW星球》請來富邦勇士許晉哲總教練與「肯尼」高景炎大談籃球趣事。（圖／記者陳明安攝，2020.12.14）
▲《肯尼NOW星球》請來富邦勇士許晉哲總教練與「肯尼」高景炎大談籃球趣事。（圖／記者陳明安攝，2020.12.14）

記者黃建霖/臺北報導

璞園前球星簡嘉宏日前在上桃園璞園領航猿球團「橘光猿地」影片錄製時，感性和昔日恩師「許總」許晉哲道歉，哽咽落淚直言自己辜負了「許教練的期待」，也希望自己的經歷能讓目前在職籃的年輕球員珍惜舞台。而許晉哲教練在聽到簡嘉宏對自己的告白後，也以長輩身份回憶當年與愛徒的相處，感嘆簡嘉宏和左從凱當年被認為是是下一對朱志清和鄭志龍，雖然當年簡嘉宏未能了解自己的苦心，不過如今終於瞭解自己對他的期待，也希望有一天簡嘉宏準備好了，能再和自己聚在一起。

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簡嘉宏在近期於桃園璞園領航猿球團分享的影片中悔悟人生，直言自己當年糊塗、沒有達到外界的期望，同時也辜負了從再興中學就開始帶他的恩師許晉哲。在經歷了人生的低潮後，自己才明白要珍惜。

「我其實也想要藉這個機會和許教練說一聲謝謝，謝謝你栽培我的籃球生涯10幾年，他除了教會我打球之外，還教會我做人。當然之後發生了一些事情，相信許教練對我感到遺憾，或者是可能會．．有一點失望。」簡嘉宏哽咽、落淚地說，「我就是想和許教練說一聲謝謝，然後對不起。」

聽到愛徒對自己的悔恨和反省，許總稍早接受《NOWnews》訪問時表示，簡嘉宏其實非常有個性且早熟，但又是處理事情很容易衝動的大男孩，生涯早期他和左從凱被籃球界譽為第二對「朱哥龍哥」組合，可見外界對他們的期許。

▲昔日球星簡嘉宏講到激動處也落下淚水，認為自己讓許晉哲失望了。（圖／翻攝自桃園領航猿YouTube影片）
▲昔日球星簡嘉宏講到激動處也落下淚水，認為自己讓許晉哲失望了。（圖／翻攝自桃園領航猿YouTube影片）
「簡嘉宏是當時少見願意在禁區和對方肉搏戰的4號位，可塑性很高，而且真的非常聰明。」許總回憶說，自己當年除了在高中發掘簡嘉宏進入再興高中，後者也是自己在職業聯賽帶的第一批球員，「中華隊只有帶他打過U18亞洲青年盃，如果當年中華隊提早個幾年有歸化球員，他應該有機會入選中華隊。」

對於簡嘉宏對自己的深情告白，許總感嘆表示，「我其實是一個非常嚴謹的教練，不管帶什麼層級都是一樣，我不用球員在我帶他的時候喜歡我，我只希望他們能越來越好！我很感動嘉宏到現在終於瞭解我對他的期待，最重要的是知道他在家人的支持下重新開始人生的下一階段，而且現在過的很好。我期待在他準備好的那一天能和我這位老師、教練及再興學長再聚在一起！」

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