孫易磊正面對決陽岱鋼！5顆全是直球 前輩貼心指點：一步一步來
19歲旅日的台灣小將孫易磊，今（19）日迎來日職二軍的初登板，代表日本火腿先發對上新潟天鵝皇隊。別具意義的是，面對的首名打者是旅日的大前輩陽岱鋼，孫易磊此打席投出的5顆球都是直球。賽後孫易磊也像陽岱鋼致意，而陽岱鋼也貼心指點他，表示路還很長，一步一步來就好。
記者林之越/綜合報導
根據日本媒體《體育日本》報導指出，孫易磊面對陽岱鋼投出了5顆直球，而原因為何，孫易磊回應道：「因為自己最有信心的就是直球，就算被打到也不會擔心飛太遠，所以選擇全部都投直球。」這5顆直球平均速度都落在145公里到150公里，最快來到152公里。
最後，孫易磊也確實用了自己有自信的直球，讓陽岱鋼擊出一壘方向滾地球，遭到刺殺出局，雖然被前阪神虎隊外野手高山俊選到保送，不過先是用三振解決筱田大聖，再讓小池智也擊出游擊滾地球被刺殺出局，完成投球任務。
首度登板先發，孫易磊主投1局共用了23球，屬於理想之內的用球，沒有被敲出安打，只投出1次四壞球保送。賽後，孫易磊也向大前輩陽岱鋼致意，並請教意見，陽岱鋼貼心指點：「未來路還很長，所以不要受傷，要學習的東西也還很多，一步一步慢慢來就好。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁