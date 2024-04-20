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金塊「MPJ」超慘！哥哥涉賭、弟弟酒駕釀禍入獄　表現會受影響嗎

▲金塊金塊小前鋒Michael Porter Jr.近期家庭問題不斷，哥哥Jontay Porter過去因為涉賭遭終身禁賽，弟弟Coban Porter今日則是傳出，因酒後駕車釀禍被判處6年有期徒刑。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊金塊小前鋒Michael Porter Jr.近期家庭問題不斷，哥哥Jontay Porter過去因為涉賭遭終身禁賽，弟弟Coban Porter今日則是傳出，因酒後駕車釀禍被判處6年有期徒刑。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃衛冕軍丹佛金塊小前鋒「MPJ」Michael Porter Jr.近期家庭內部問題不斷，哥哥Jontay Porter因為涉賭且有相關罪證，遭到NBA官方處以終身禁賽；而弟弟Coban Porter今（20）日則是傳出，因酒後駕車致人死亡，被判處以6年有期徒刑。Michael Porter Jr.所屬的丹佛金塊即將在明日迎來季後賽的第一場比賽，面對到洛杉磯湖人，他的表現會不會受到影響，也引發外界關注。

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Michael Porter Jr.的哥哥Jontay Porter，先是因為涉賭，遭到NBA官方調查，隨後NBA官方也正式發出聲明，因為涉賭罪證確鑿，Jontay Porter將會被處以終身禁賽，也就是說，他被宣告「永不錄用」，未來沒有機會能夠再回到NBA賽場，而他涉賭的金額高達76059 美元（約246萬新台幣）。

而MPJ的弟弟Coban Porter今日則是傳出因酒駕釀禍，將面對6年有期徒刑。當時Coban Porter酒後駕車，在丹佛南大學和布赫特爾大道交叉口闖紅燈，並撞上另一輛車。車上的司機、年僅42歲的Kathy Limon Rothman當場不幸死亡，而車上的一名乘客則是受重傷。



22歲的Coban Porter，今年2月也在法庭上承認了駕車殺人的罪名，但條件是他將被判處不超過8年的監禁，如果沒有簽下認罪協議，他可能面臨長達12年的監禁。他在丹佛法庭上說到：「我只能說我很抱歉，我知道我永遠無法彌補這個錯誤，我從沒想過我會站在這裡。這不是我第一次選擇酒後駕車，但我真的很抱歉。」

Michael Porter Jr. 對於此事也表示：「我完全能夠理解對方家人的痛苦，當時警方沒有說明是什麼原因導致出事時，我也預感到了（是Coban Porter的責任）。我知道，如果站在對方的立場上、如果事情顛倒過來，我也會有很多感受。」

本賽季Michael Porter Jr.場均能夠貢獻16.7分、7.0籃板、1.5助攻，表現相當稱職，去年賽季金塊能夠成功奪冠，他也是一大功臣之一，現在面對到弟弟與哥哥的事情，表現是否會受到影響，外界也正在關注。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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