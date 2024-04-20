「2024關廟旺得福」登場 黃偉哲大推臺南鳳梨好筍
2024臺南鳳梨好筍季今(20）日在關廟山西宮登場，現場除了鮮果及加工製品展售，還有闖關遊戲、手作DIY、鳳筍PK賽等活動，吸引許多民眾攜家帶眷前來。市長黃偉哲也化身最佳推銷員，除介紹如何使用鳳梨神器削鳳梨，以及製作美味鳳梨炒飯，也大讚臺南出產的鳯梨與竹筍美味可口，送禮自用兩相宜，邀請大家掌握時機購買。
記者郭俊暉／台南報導
今年「臺南鳳梨好筍季」以「關廟旺得福(Wonderful)」的童趣意象為做為視覺設計，將鳳梨與竹筍擬人化，增加活潑度，黃偉哲表示，現正值臺南鳳梨、綠竹筍的出產期，鳳梨鮮果和綠竹筍不僅可直接品嚐，也能入菜或煮湯，家常又美味，邀請全國民眾趁著鳳梨好筍節登場，來臺南關廟、歸仁、龍崎、新化、山上等產區選購品質最優的農特產品。
關廟鳳梨甜度酸甜平衡、質地脆、汁多香甜，深受消費者喜愛，今年臺南市鳳梨收穫面積約970公頃，約占全臺14.5%，總產量約52,000公噸，其中關廟區收穫面積約287公頃，產量約14,300公噸，盛產期為4月至5月。另一臺南特產綠竹筍則以鮮嫩多汁、味道甘香而聞名，涼伴清炒或煮湯皆適宜。
關廟為國內鳳梨重要產地，隨著氣溫逐漸升高，關廟鳳梨已進入採收期，各界訂單不斷湧入，為帶動價格，關廟區農會已於今年4月初展開收購、運銷，並以自有品牌「金佳蒂」為運銷重點，期望農民都能賣得好價格。
臺南市政府近年積極拓展鳳梨外銷管道，包括今年4月初空運金鑽鳳梨到加拿大，另帶領在地農漁會、業者參與2024東京食品展，初步統計，現場接單金額超過新臺幣3億元，較去年成長2.5倍，其中鳳梨鮮果接單量超過500公噸，為去年的5倍，成果豐碩。