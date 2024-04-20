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高市少年隊、少輔會揪親子手作烘焙趣　陪伴幸福好時光

▲高市少年警察隊及少年輔導委員會於今天揪少年及家長相約旺來興食品量販店展開親子趣味烘焙體驗，增進家庭陪伴功能及正向情感交流機會。（圖／高市警少年隊提供）
▲高市少年警察隊及少年輔導委員會於今天揪少年及家長相約旺來興食品量販店展開親子趣味烘焙體驗，增進家庭陪伴功能及正向情感交流機會。（圖／高市警少年隊提供）

記者郭凱杰／高雄報導

食安風波不斷，自己動手做點心既能避開食安陷阱，也能增添生活樂趣。為鼓勵家庭陪伴少年從事健康休閒活動，高市警察局少年警察隊及少年輔導委員會於今（20）日揪少年及家長相約旺來興食品量販店展開親子趣味烘焙體驗，營造親子共學合作氣氛，增進家庭陪伴功能及正向情感交流機會。

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▲今天的活動邀請西點技師帶領少年及家長一起動手製做蛋糕及杯子蛋糕！過程中少年們積極動手操作各項動作。（圖／高市警少年隊提供）
▲今天的活動邀請西點技師帶領少年及家長一起動手製做蛋糕及杯子蛋糕！過程中少年們積極動手操作各項動作。（圖／高市警少年隊提供）
今天的活動邀請西點技師黃芝恩擔任講師，帶領少年及家長一起動手製做蛋糕及杯子蛋糕！過程中少年們積極動手操作打雞蛋、篩麵粉及攪拌等，家長在旁小心提醒順序步驟及協助將麵糊倒進模具中，親子間你來我往的畫面輕鬆有趣。

▲在大小朋友引頸期盼下，出爐後的蛋糕香氣瀰漫整間教室，香氣伴隨著少年們高興、歡呼聲，滿滿的自信與成就寫在臉上。（圖／高市警少年隊提供）
▲在大小朋友引頸期盼下，出爐後的蛋糕香氣瀰漫整間教室，香氣伴隨著少年們高興、歡呼聲，滿滿的自信與成就寫在臉上。（圖／高市警少年隊提供）
在大小朋友引頸期盼下，出爐後的蛋糕香氣瀰漫整間教室，香氣伴隨著少年們高興、歡呼聲，滿滿的自信與成就寫在臉上，緊接著親子們拿著擠花袋用心裝飾蛋糕體，寫/畫出心中的文字與圖案，暖心的氛圍感染現場每個人。

另外，在活動過程中少輔會少輔員也針對時下常發生的「詐騙手法」進行反詐騙宣導，加強少年防詐騙知能，減少被害及觸法風險，並透過有獎徵答強化宣導成效、增添活動豐富性。

高雄市少年隊與少輔會為鼓勵青少年於課後、假日從事有益身心健康之活動，積極連結各行政區在地社區資源積極辦理多元動靜態活動，增加少年善用社區資源從事休閒活動，培養良好運動休閒風氣。
 

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