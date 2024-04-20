高市少年隊、少輔會揪親子手作烘焙趣 陪伴幸福好時光
食安風波不斷，自己動手做點心既能避開食安陷阱，也能增添生活樂趣。為鼓勵家庭陪伴少年從事健康休閒活動，高市警察局少年警察隊及少年輔導委員會於今（20）日揪少年及家長相約旺來興食品量販店展開親子趣味烘焙體驗，營造親子共學合作氣氛，增進家庭陪伴功能及正向情感交流機會。
記者郭凱杰／高雄報導
今天的活動邀請西點技師黃芝恩擔任講師，帶領少年及家長一起動手製做蛋糕及杯子蛋糕！過程中少年們積極動手操作打雞蛋、篩麵粉及攪拌等，家長在旁小心提醒順序步驟及協助將麵糊倒進模具中，親子間你來我往的畫面輕鬆有趣。
在大小朋友引頸期盼下，出爐後的蛋糕香氣瀰漫整間教室，香氣伴隨著少年們高興、歡呼聲，滿滿的自信與成就寫在臉上，緊接著親子們拿著擠花袋用心裝飾蛋糕體，寫/畫出心中的文字與圖案，暖心的氛圍感染現場每個人。
另外，在活動過程中少輔會少輔員也針對時下常發生的「詐騙手法」進行反詐騙宣導，加強少年防詐騙知能，減少被害及觸法風險，並透過有獎徵答強化宣導成效、增添活動豐富性。
高雄市少年隊與少輔會為鼓勵青少年於課後、假日從事有益身心健康之活動，積極連結各行政區在地社區資源積極辦理多元動靜態活動，增加少年善用社區資源從事休閒活動，培養良好運動休閒風氣。