林莎飯店私照全曝光「只穿內衣、浴袍微開」 已經3萬人看過了
「無害女友」林莎（03）以甜美童顏、32D好身材從競爭激烈的寫真市場嶄露頭角，入行前的主持歷練加上慧黠性格，以及對美食的熱愛，被知名外景節目《食尚玩家》延攬，讓她人氣更上一層樓，IG追蹤數衝破百萬。林莎昨（19）日深夜在粉專上傳多張飯店私照，有著浴袍也有單穿內衣，超過3萬名網友一飽眼福。
記者楊穎軒／綜合報導
林莎聲勢正熱，工作排滿滿，她寫下：「最近這兩個月密集的錄外景，飯店變成我的家了！」並附上一系列於飯店留影的照片，可見她盤起長髮，只穿細肩帶小可愛，托腮自拍，小露事業線，還有一頭亂髮，身著浴衣躺在床上，雙眼迷濛，散發性感、惹人憐愛的風情。
「住到好棒的飯店真的會有突然不想回家的念頭」，不過林莎說，只要難得回家，打開新安裝的冷氣，還是有種極度不想離開家的感覺，大批網友連番獻殷勤：「真的好想妳林莎」、「變成外景小公主，辛苦了」、「變得越來越有女人味了」、「久違的事業線」、「第三張好像是內衣啊」、「我女朋友也太美了吧！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道