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林莎飯店私照全曝光「只穿內衣、浴袍微開」　已經3萬人看過了

▲林莎只穿內衣、浴袍微開的飯店私照曝光。（圖／林莎IG）
▲林莎只穿內衣、浴袍微開的飯店私照曝光。（圖／林莎IG）

記者楊穎軒／綜合報導

「無害女友」林莎（03）以甜美童顏、32D好身材從競爭激烈的寫真市場嶄露頭角，入行前的主持歷練加上慧黠性格，以及對美食的熱愛，被知名外景節目《食尚玩家》延攬，讓她人氣更上一層樓，IG追蹤數衝破百萬。林莎昨（19）日深夜在粉專上傳多張飯店私照，有著浴袍也有單穿內衣，超過3萬名網友一飽眼福。

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林莎聲勢正熱，工作排滿滿，她寫下：「最近這兩個月密集的錄外景，飯店變成我的家了！」並附上一系列於飯店留影的照片，可見她盤起長髮，只穿細肩帶小可愛，托腮自拍，小露事業線，還有一頭亂髮，身著浴衣躺在床上，雙眼迷濛，散發性感、惹人憐愛的風情。

▲▼林莎近兩個月密集出外景。（圖／林莎臉書）
▲林莎近兩個月密集出節目外景。（圖／林莎臉書）
▲林莎飯店系列私照。（圖／林莎臉書）
▲▼林莎飯店系列私照。（圖／林莎臉書）
▲▼林莎飯店系列私照。（圖／林莎臉書）
▲▼林莎飯店系列私照。（圖／林莎臉書）
「住到好棒的飯店真的會有突然不想回家的念頭」，不過林莎說，只要難得回家，打開新安裝的冷氣，還是有種極度不想離開家的感覺，大批網友連番獻殷勤：「真的好想妳林莎」、「變成外景小公主，辛苦了」、「變得越來越有女人味了」、「久違的事業線」、「第三張好像是內衣啊」、「我女朋友也太美了吧！」

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