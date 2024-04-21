洪總真的被關在澄清湖球場！高雄市運發局坦承疏失：撤換球場主管
台鋼雄鷹總教練洪一中今（21）日向媒體透露昨日他在比賽結束後被關在高雄市澄清湖棒球場地下室，原本高雄市政府運發局表示，「是因為洪總受訪太晚」，但晚間高雄市運發局又再度發出聲明表示：「經調查在整個澄清湖球場管理及與球團溝通顯有疏失，即日起撤換球場主管，其他人員調查懲處。」也坦承的確有疏失。
NOWnews/綜合報導
洪總今日在比賽前就透露他昨日被關在球場，並且在下面等了快10分鐘才有人接應，他質疑應該是場方人員故意「關門」。
洪總說出重話，「希望台鋼雄鷹不是高雄市的敵人」，即便沒有認養球場，也不要這樣做，情緒十分高漲。
而洪總是高雄人，被這樣對待，自己心中當然不好受。加上球場也有一些傳聞出現，也讓球迷感到非常可怕，紛紛力挺洪總。
高雄市政府運發局聲明如下：
有關澄清湖球場停車場開放時段，造成台鋼洪一中總教練離場不便，運發局晚間最新更新說明如下：
高雄運發局長侯尊堯表示，經調查在整個澄清湖球場管理及與球團溝通顯有疏失，即日起撤換球場主管，其他人員調查懲處。
高市府運發局強調，未來必將持續精進球場管理，提供球團與球員更好服務，為高雄棒球賽事環境齊心努力。