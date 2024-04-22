打炒房沒用？民眾買賣房意願續升　 逾7成估房價還會漲超過3%

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另外，主計總處今年2月預估台灣2024年經濟成長率3.43%，通貨膨脹率1.85%，國泰金4月調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.69%，僅46%的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.36%，有69%的民眾認為2024年通膨率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。
值得注意的是，國泰金調查也發現，有72.2%民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%（較前次調查增加13.8個百分點），其中52.1%民眾預期房價漲幅介於3-10%（較前次調查增加6.8個百分點）；4.3%民眾預期房價跌幅超過3%（較前次調查減少6個百分點）。整體而言，民眾對於房價上漲的預期去年10月調查時更強。
對於行政院會於2023年9月底通過房屋稅差別稅率2.0方案，即所謂的「囤房稅2.0」，立法院同年12月三讀通過，將在2024年7月上路，2025年5月開徵。針對囤房稅2.0政策對民眾買房意願的影響，這次調查結果顯示：62%的民眾認為政策對買房意願無影響。進一步分析，目前居住處所為承租的群體中有24.1%會因為本政策而提升買房意願，高於全體民眾的19.1%，而目前居住處所為自有或「共」有的群體則有22.1%則會因為此政策而降低買房意願，高於全體民眾的18.9%。
國泰金這項調查是在2024年4月1日至4月7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬4969份有效填答問卷。