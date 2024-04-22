男歌手神似張國榮爆紅「消失螢幕30年」 現身《不夠善良的我們》
《不夠善良的我們》第5、6集有3大重量級客串人物登場，30年前曾以《我的憂傷不讓你看出來》爆紅的歌手陳逸達，當年因神似張國榮竄起，作品橫跨歌壇、影壇之際，卻突然銷聲匿跡棄影從商，這次被導演徐譽庭請來客串，成為一大驚喜。
記者羅凌筠／綜合報導
陳逸達在《不夠善良的我們》飾演大明星「霍一劍」，因吸毒崩壞遭廠商切割，只有Rebecca（許瑋甯飾演）為他出面說服公司高層，才保住代言。
12年後霍一劍翻身影壇巨星，拍的電影入圍金球獎，Rebecca再打電話給他談合作，卻遭經紀人嫌來蹭熱度，而在電話中數落許瑋甯一頓的經紀人，正是老公邱澤的經紀人獻「聲」演出。
徐譽庭請到陳逸達重返螢光幕，實因兩人多年前合作舞台劇《黑夜白賊》後成為好友，她說：「陳逸達是我執導生涯的第一個男主角，同時也是他第一次出演戲劇就驚艷各界，這次找他重出江湖，對我來說有著很特別的意義。」
而另一位客串演出的藍葦華，與林依晨發展激烈婚外情。因為太激賞藍葦華的演技，導演徐譽庭是拜託了謝盈萱的牽線才促成合作：「因為他的角色太關鍵了，所以不能劇透，我只能說非常謝謝藍葦華，才能讓這段重要情節，又感人又無奈。」
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