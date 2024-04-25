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賴清德勞力士10萬、萬里老家只值17萬！專家揭「賴皮寮」房價真相

▲賴清德萬里老家（圖左）從選前吵到選後，賴清德日前說明老家因只值17萬，價值太低而無法信託。（圖／NOWnews資料照）
▲賴清德萬里老家（圖左）從選前吵到選後，賴清德日前說明老家因只值17萬，價值太低而無法信託。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

準總統賴清德520上任在即，近期被爆出有多支「總價破百萬」勞力士未申報。賴清德昨（24）在中執會澄清，自己有3支錶，最貴的勞力士價值約10萬元，且萬里2層樓老家只值17萬，還因價值太低而無法信託。對此，房產專家解析，17萬是「房屋評定現值」，不代表市價，且會因屋齡、地段、建材、樓層、豪宅與否而不同，雖然每3年評定1次，但仍有數倍、甚至數十倍的落差。

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房屋評定現值是什麼？怎麼評估與計算？

「房屋評定現值」是政府評定的房屋價值，通常都低於市價。地方政府組織「不動產評價委員會」，根據房屋構造、樓層與用途，訂定房屋標準單價」，後續再由稅捐機關依標準單價、面積、折舊率與地段率，計算出房屋評定現值，建材愈好、面積愈大、地段愈優、屋齡愈小、樓層愈高的房屋，評定現值就愈高。

房屋評定現值=標準單價x面積x（1-折舊率x折舊年數）地段率

房屋評定現值每3年評定1次，除合法建築外，未保存登記、違章建築也都要編列稅籍、評定現值並課稅。評定現值是申辦房屋貸款的房屋鑑價依據，也是相關房屋稅收的課徵基準。

房屋評定現值怎麼查詢？

5月繳房屋稅時，可從稅單上的「課稅現值」了解自家房屋評定現值，但因防空避難室、蓄水池等部分設施是免稅的，因此房屋稅單上的「現值」可能會低估，住家正確「公告現值」仍以「房屋稅籍證明」上顯示的現值為準。

想知道自家「房屋評定現值」，所有權人可可攜帶身分證、印章，向房屋所在地的稅捐稽徵機關申請房屋稅籍證明，若是委託他人申辦，受託人要帶委託書及身分證、印章辦理。

▲自住房屋稅率從1.2%調降為1%，未來房屋稅將打八折。（示意圖／NOWnews資料照）
▲5月開徵的房屋稅，稅單上顯示「現值」因扣除免稅部分，通常會比「房屋稅籍證明」上的現值低。（示意圖／NOWnews資料照）
房屋評定現值與市價落差有多大？

國民黨立委王鴻薇指出，賴清德對外聲稱的「新北市政府鑑價」是將大約是市價17%來作為違建房屋價值，是在誤導民眾，公然的賴皮。

不具名房產專家分享過往「房屋評定現值」實例，台北市大安區屋齡33年、36坪的老公寓為例，儘管當年市價要逼近2000萬元，如今則可能來到近3000萬元，但房屋評定現值不到百萬元，差距超過30倍，就算房屋評定現值的細項計算有歷年調整，也仍然有不小落差。他直言：「即便還有土地因素，但這都衍伸出房屋稅基偏低，公平正義性的漏洞。」

專家指出，就算是台北蛋黃區新蓋好的百坪豪宅，總價來到1~2億元，但粗算的房屋評定現值加上土地現值可能連1億元不到，要是單算房屋，可能還只有2000~3000萬元而已，因為土地要貴很多。

▲00940雖然開局股價就跌破發行價，但顏炳立表示，其2周募集2000多億，是全台2024 Q1土地家商用不動產銷售總合都不及的數字。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲蛋黃區剛蓋好的百坪豪宅，單計算房屋現值可能只有2000~3000萬元。（示意圖／記者徐銘穗攝）
賴清德萬里老家值多少？

至於賴清德萬里老家「市價」究竟多少？民進黨前副秘書長黃建嘉去年底在網路直播節目「齊有此理」專訪表示，賴清德29.3坪的萬里老宅，「根據實價登錄，那間房子價值才新台幣103萬元」。

記者實際上內政部實價登錄查詢，自2012年實價登錄上線至今，新北市萬里區中福僅有6筆實價揭露，公寓、透天成交總價落在70萬至250萬元間。最新一筆是在去年3月，屋齡44年、25.72坪的1層透天，成交總價為70萬元。
 

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